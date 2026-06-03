Sur la Riviera vaudoise, la St. George’s International School s’offre la mythique Villa L’Empereur pour y loger ses pensionnaires. L’école, célèbre pour ses frais de scolarité à 130'000 francs, mise sur son prestige malgré les défis économiques.

A Montreux, une villa historique se transforme en internat élitiste

A Montreux, une villa historique se transforme en internat élitiste

Mathilde Jaccard Journaliste Blick

A 130'000 francs l'année scolaire, la St. George’s International School voit grand... et s'agrandit au cœur d'une bâtisse historique à Montreux. L’établissement a racheté la Villa L’Empereur, demeure Belle Epoque de 1913, pour la transformer en un internat ultra-VIP de 51 places, relaye «24 heures» ce mercredi 3 juin, sur la base d'un communiqué de l'école. L’investissement global s'élève à 40 millions de francs, financé à parts égales par l'école et le groupe international Inspired.

Cet investissement est un pari audacieux. Entre le franc fort, l’inflation à l'étranger et les tensions géopolitiques actuelles, les conditions sont pourtant loin d’être idéales. L’établissement mise toutefois sur sa réputation d’excellence pour surmonter la crise, un signal fort pour l'économie et la fiscalité du canton de Vaud.

Un accès exclusif

St. George’s accueille aujourd’hui 400 élèves de 60 nationalités, pour des frais de scolarité culminant à 130'000 francs par an. Si l'école promet d'ouvrir des bourses au mérite dès septembre 2026, l'accès à ce futur écrin restera très exclusif.

Le chantier débutera en 2027 et respectera l’architecture d’origine de cette bâtisse qui a notamment hébergé le chef d’orchestre Wilhelm Furtwängler. Une fois rénovée, la propriété disposera de 29 chambres, d'un cinéma privé, d'une salle de sport et d'une terrasse panoramique sur le lac Léman.

Un modèle unique pour l'élite

Fondée en 1927 par deux diplômées d’Oxford, la St. George’s International School s'impose comme une référence de l'éducation d’élite. L'établissement propose un cursus académique rigoureux (Cambridge IGCSE et Baccalauréat International), tourné vers l'innovation technologique. L’école prépare ses élèves à intégrer les plus prestigieuses universités mondiales, tout en valorisant le sport et les arts.

St. George’s fait partie d'Inspired Education, un réseau mondial d’écoles privées premium, mixtes et non confessionnelles. Ce géant de l'éducation scolarise plus de 95'000 élèves de 1 à 18 ans à travers 125 établissements implantés dans 30 pays.