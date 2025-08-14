L'école la plus chère du monde se trouve en Suisse romande. Elle accueille les enfants des super-riches pour qu'ils passent leur maturité ou baccalauréat. Malgré sa renommée, l'internat reste très mystérieux, mais des vidéastes ont pu filmer le quotidien des élèves.

Ce mystérieux internat à Rolle accueille les fils à papa du monde entier

Ce mystérieux internat à Rolle accueille les fils à papa du monde entier

1/10 L'école la plus chère du monde se trouve à Rolle. Photo: Le Rosey

Dimitri Faravel et Robin Wegmüller

Les six écoles les plus chères du monde se trouvent toutes en Suisse, mais le quotidien entre leurs murs reste mystérieux. La chaîne YouTube allemande Y-Kollektiv, connue pour ses reportages, a consacré un épisode à l'école la plus onéreuse de toutes. Avec ses frais de scolarité de 140'000 francs par an, Le Rosey se trouve à Rolle, dans le canton de Vaud.

L'établissement n'ouvre ses portes aux médias que tous les dix ans. En exclusivité, ce documentaire montre le quotidien des élèves de l'internat. En l'espace de trois semaines, la vidéo a déjà été visionnée plus de trois millions de fois.

Le Rosey est une «boarding school», une école privée qui héberge les élèves durant toute l'année scolaire pour qu'ils obtiennent la maturité suisse ou le baccalauréat. La compétition pour être admis est rude et les places sont limitées, car l'école reçoit environ cinq candidatures par place, malgré ses frais de scolarité particulièrement élevés.

Chemise et cravate au dîner

Ces fils à papa viennent des quatre coins du monde: Brésil, Japon, Mexique... Leurs parents sont des stars de cinéma, des politiciens, des entrepreneurs, voire même des monarques. Chaque élève partage une chambre double. L'enseignement se fait en grande partie en anglais et des ateliers particuliers sont régulièrement organisés, notamment par des millionnaires de la tech. Les innombrables terrains de sport sont très fréquentés et les étudiants doivent faire de l'exercice tous les jours. Pour le dîner, garçons et filles mangent séparément. La chemise et la cravate sont obligatoires.

Le documentaire dépeint un établissement particulièrement strict. Les exigences de l'école et les attentes des parents sont élevées, la pression pour être à la hauteur est grande. Car au Rosey, tout est évalué, même les petits actes du quotidien: si un élève ne range pas correctement sa chambre, il perd des points.

De janvier à mars, ces lycéens d'élite vivent sur le campus d'hiver à Gstaad, dans les alpes bernoises. Mais même durant cette période hivernale, le planning est presque «militaire». Un élève allemand décrit son quotidien aux reporters de Y-Kollektiv: lever à 6h30, début des cours à 7h50, pause déjeuner à 12h. Les cours reprennent l'après-midi. Beaucoup de jeunes font ensuite leurs devoirs ou étudient jusqu'à 21h30. Les étudiants peuvent aller skier seulement trois après-midi par semaine.

Méga-yacht et sacs de luxe

S'il y a un principe qui fait défaut à «l'école des rois», comme on appelle aussi Le Rosey, c'est l'humilité. Les élèves sont très actifs sur les réseaux sociaux, notamment sur Tiktok, où ils exhibent leurs sacs à main Fendi, leurs chaussures Chanel ou encore leurs gilets Christian Dior.

Le Rosey possède aussi un yacht. Photo: Le Rosey

Par ailleurs, les élèves du Rosey, pour la plupart mineurs, organisent de nombreuses fêtes. Une autre vidéo publiée sur les réseaux sociaux montre plusieurs adolescents faire la fête sur un yacht. Face caméra, ils imitent des voix et déclarent: «Les gens pensent que je suis une pute à coke, mais je n'ai jamais pris de coke... en semaine». Ou encore: «Je n'aime les hommes que s'ils ont de l'argent et de gros pénis».

La vidéo pourrait avoir été réalisée sur le yacht de l'école. Car Le Rosey possède, en plus de trois bateaux à moteur, un bateau de luxe de 12 mètres de long sur le Léman.