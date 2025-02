1/4 Werner Vontobel met en garde: l'écart entre les riches et les pauvres ne cesse de se creuser. Photo: Paul Seewer

Lorsque le «miracle économique» a pris son envol dans les années 1960 en Allemagne, la fin de la pauvreté ne semblait plus très loin. Dès lors, le PIB par habitant a presque triplé – et pourtant, un peu plus de 20% des Allemands sont pauvres. Il en va de même pour presque toutes les économies de marché occidentales. Quel est le problème?

Une question de répartition

Pour comprendre l'augmentation des inégalités, nous devons considérer la question dans son ensemble: l'homme moderne gagne sa vie dans quatre cercles sociaux différents, qui ont tous leurs propres règles de répartition, mais qui s'influencent mutuellement: le cercle le plus étroit, celui de la famille et du voisinage, se taille toujours la part du lion avec environ 60% du temps de travail. L'économie d'État représente environ 10%. Le marché intérieur, c'est-à-dire l'échange entre compatriotes, occupe plus de 30% de notre temps de travail et le commerce extérieur plus de 5%.

Le commerce intérieur favorise l'égalité

Dans l'économie de la demande sans argent, le butin est réparti depuis la nuit des temps de manière suffisamment égale pour que tout le monde puisse y prendre part et qu'aucune énergie ne soit gaspillée par des tensions sociales inutiles. L'économie d'État est encore plus égalitaire à certains égards, car il s'agit ici de produire des biens collectifs comme les murs d'une ville, des voies de communication, des écoles, etc. Tout le monde en profite, le paiement se fait en principe en fonction de la performance. En Suisse, par exemple, le cinquième le plus riche paie environ 40% des dépenses publiques.

De nombreuses forces d'équilibrage agissent également sur le marché intérieur – dans les échanges entre compatriotes. D'une part, par des interventions politiques sur le marché, comme les salaires minimums, la protection contre le licenciement ou les syndicats. Mais surtout, une concurrence qui fonctionne devrait étouffer dans l'œuf trop d'inégalités: si certains gagnent beaucoup d'argent avec une activité spécifique, tous les autres veulent en faire autant. L'offre augmente et les hauts revenus retombent au niveau de la moyenne.

Dans un marché intérieur bien réglementé, les prix des produits et des services correspondent à peu près au coût de la vie de la main-d'œuvre correspondante. Et ceux-ci ne doivent pas être trop éloignés les uns des autres. Pour une économie qui – selon les manuels – vise le plus grand bonheur du plus grand nombre, trop d'inégalités entraînent des coûts élevés: la consommation de luxe des riches, le stress et la mauvaise santé des pauvres, une criminalité croissante et une bureaucratie redistributive, pour ne citer que quelques exemples.

Inégalité due à la mondialisation

Le commerce extérieur se déroule aujourd'hui le plus souvent le long de chaînes de création de valeur mondiales. Chez nous, les produits, comme les chaussures, sont proposés à des prix correspondant au pouvoir d'achat de la classe supérieure. Mais la majeure partie du travail est effectuée dans des pays où le niveau de vie et les coûts salariaux sont bien plus bas. Cela permet aux financiers, aux publicitaires, aux chercheurs, etc. de réaliser des bénéfices extrêmement élevés aux extrémités de la chaîne d'extraction de valeur.

Enfin, dans le cadre de la libre circulation des personnes, des travailleurs sont embauchés et se contentent d'un niveau de vie nettement inférieur. Ces deux effets écartent largement l'échelle des salaires vers le bas et vers le haut. Et comme le terrain est rare et que ceux d'en haut aiment s'en payer le prix fort, le logement devient de plus en plus cher pour ceux qui gagnent normalement leur vie.

Faire soi-même était plus avantageux

Une autre chose a changé depuis les années 1960. A l'époque, les trajets pour aller travailler étaient courts, les emplois stables et les horaires fixes. Un emploi à temps plein suffisait à nourrir une famille. C'était un cadre idéal pour l'économie à la demande. Depuis, la politique économique a tout fait pour que le travail rémunéré soit utilisé de manière flexible, ponctuelle et efficace. Depuis lors, de plus en plus de travail a été externalisé du domaine égalitaire de l'économie à la demande, transformé en emplois bon marché et commercialisé. Ce que l'on faisait autrefois soi-même comme cuisiner, coudre, garder les enfants, etc. pèse aujourd'hui sur le budget familial.

« Le nombre de milliardaires dans le monde est passé de 470 à 2781 depuis 2000 »

C'est pourquoi aujourd'hui, même dans la riche Suisse, le cinquième le plus pauvre de la population ne peut plus s'offrir sa modeste consommation, inférieure de 30% à la moyenne, qu'à crédit et avec le soutien de l'État. Mais ce dont beaucoup sont privés s'accumule chez les quelques autres. Cela explique pourquoi, selon Forbes, le nombre de milliardaires dans le monde est passé de 470 à 2781 depuis 2000. L'écart se creuse.