Les familles royales et très riches misent souvent sur la Suisse lorsqu'il s'agit de l'éducation de leurs enfants. C'est ici que se trouvent les six écoles les plus chères du monde, dont quatre dans le canton de Vaud.

Les six écoles les plus chères du monde se trouvent toutes en Suisse

La Suisse abrite les six écoles les plus chères du monde. Pourtant, elles restent peu connues de la population. Photo: Jean-Guy Python

Nicola Imfeld

Dix de nos écoles se sont hissées dans le top 100 du «Spear's School Index» de 2025, un classement annuel d'un magazine britannique qui recense les «meilleures» écoles privées internationales. «Elles sont connues pour leur discipline académique, leur diversité culturelle et sont devenues synonymes d'excellence», peut-on y lire.

Si l'on détaille le classement mondial en fonction des frais de scolarité, on est encore plus étonné: la Suisse abrite les six écoles les plus chères du monde. Pourtant, elles restent peu connues par la population. Il faut dire que peu de citoyens ont le luxe de se les offrir.

Les internats suisses, sanctuaires des ultra-riches

Lorsqu'une famille en Suisse envoie ses enfants à l'école, cela ne coûte en général pas une fortune. Et ceux qui souhaitent faire des études supérieures paient en moyenne entre 500 et 1200 francs suisses par semestre.

En revanche, étudier à la célèbre université américaine de Harvard coûte environ 80'000 dollars par année. Et encore, cela reste nettement moins cher que dans les établissements figurant dans le «Spear's School Index» de 2025. En Suisse, ces établissement de luxe sont toutes des «boarding schools», des internats privés où les élèves sont non seulement scolarisés, mais aussi hébergés et encadrés.

Des internats non pas pour des enfants à problèmes, mais pour les plus riches parmi les riches. Voici un petit tour d'horizon.

6 Lyceum Alpinum Zuoz, 122'400 dollars par année

Photo: Thomas Meier

Dans la Haute-Engadine, avec une vue splendide sur les Alpes, il semble particulièrement agréable d’étudier. L’école privée de Zuoz, dans les Grisons, propose à ses élèves une formation selon le programme suisse de la Maturité fédérale ainsi que le Baccalauréat international, reconnu dans le monde entier. Cet établissement privé, fondé il y a plus de 125 ans, dispense ses cours en allemand et en anglais.

La formation se veut globale, visant non seulement le développement académique, mais aussi personnel, social et émotionnel des élèves. «Grâce à des classes de taille moyenne de 18 élèves seulement et à un excellent rapport élèves-enseignants, les élèves bénéficient d’un suivi individualisé», selon le magazine «Spear’s».

L’«esprit de Zuoz» définit la philosophie de l’école, où la tradition rencontre la pensée progressiste. Dix week-ends par an, des sorties scolaires sont organisés, où les élèves participent à des activités comme le rafting, des randonnées en montagne, des sorties en luge ou des excursions dans des musées ou au théâtre.

5 La Garenne International School, 133'300 dollars par année

Photo: D.R

Située à 1300 mètres d'altitude dans la station vaudoise de Villars-sur-Ollon, La Garenne compte parmi les internats les plus exclusifs d’Europe. Cette école à gestion familiale accueille environ 200 enfants provenant de plus de 35 nationalités et propose des programmes tels que le Baccalauréat International ainsi qu’un enseignement bilingue en anglais et en français.

Les frais de scolarité incluent l’hébergement, les repas, les cours, les journées de ski, et même les uniformes scolaires. L’école met l’accent sur une éducation globale: en plus de l’accompagnement académique, elle offre des académies sportives, ainsi que des programmes artistiques et en lien «privilégié» avec la nature.

4 Collège Alpin Beau Soleil, 138'500 dollars par année

Photo: Jean-Guy Python

Cette école privée est également située à Villars-sur-Ollon. Elle offre à ses élèves une formation complète, avec un accent particulier sur les activités extrascolaires telles que l’art et le sport.

Selon «Spear’s», cette école prestigieuse s’adapte en permanence aux nouvelles tendances éducatives. Les cours sont dispensés en anglais et en français.

L’ambiance y serait exceptionnellement familiale, même pour une école privée. Et la situation géographique unique de l’établissement fait parfois office de salle de classe en plein air.

3 Collège Aiglon, 163'800 dollars par année

Photo: D.R

Environ 400 élèves, âgés de 9 à 18 ans, étudient dans un cadre pittoresque au village alpin de Chesières, dans le canton de Vaud, tout près du domaine skiable de... Villars-sur-Ollon. L’accent est mis sur le travail rigoureux, mais l’approche globale valorise aussi le développement physique, émotionnel et social de chaque élève. «A Aiglon, des exigences académiques élevées rencontrent une large gamme d’activités extrascolaires», écrit «Spear’s».

Sa situation dans les Alpes permet une éducation en plein air et un apprentissage par l’expérience, où les élèves peuvent pratiquer le ski, la randonnée, ou encore participer à des expéditions en extérieur comme partie intégrante de leur vie scolaire. Ces dernières années, l’établissement s’est de plus en plus engagé en faveur d'une culture inclusive et diversifiée.

2 Institut le Rosey, 167'000 dollars par année

Photo: Keystone

L’établissement est surnommé «l’école des rois» – et ce n’est pas sans raison. Le roi Juan Carlos d'Espagne, le roi Fouad II d’Égypte et le roi Albert II de Belgique ont tous été élèves au Rosey, qui existe depuis 1880 et possède un campus principal à Rolle (VD) ainsi qu’un deuxième site à Gstaad.

Le campus de Rolle, situé au bord du Lac Léman, dispose de deux piscines, de terrains de tennis, d’un yacht scolaire, d’un stand de tir, d’un centre équestre, et d’une immense salle de concert. L’approche bilingue de l'institut – où les cours sont dispensés en anglais et en français – attire des élèves du monde entier.

Chaque élève y bénéficie d’un suivi personnalisé, grâce à un rapport exceptionnel de 150 enseignants pour 420 élèves. Et ceux qui terminent leur scolarité ici accèdent à des cercles extrêmement exclusifs. En effet, les diplômés de reçoivent un accès à un portail privé en ligne, contenant les coordonnées de presque tous les anciens élèves encore en vie.

1 Institut auf dem Rosenberg , 183'000 dollars par année

Photo: D.R

Malgré la prépondérance de la Romandie, la première place revient à Saint-Gall. Fondé en 1889, l’Institut auf dem Rosenberg compte à peine 300 élèves issus de plus de 50 nationalités différentes.

Selon «Spear’s», l’école accorde une grande importance au développement du caractère et à une éducation globale, avec une philosophie basée sur les valeurs d’intégrité, d’empathie et de responsabilité sociale. Chaque élève bénéficie d’un programme académique sur mesure, adapté à ses besoins, intérêts et objectifs spécifiques – qu’il excelle dans le domaine académique, sportif, artistique ou entrepreneurial.