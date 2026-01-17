Nicole Bonvin Clivaz et son mari Jean-Daniel Clivaz ont été propulsés au devant de la scène par la tragédie du 31 décembre 2025. La vice-présidente de la commune et le restaurateur et président de l'Office du tourisme ont-ils toujours veillé aux liens d'intérêt?

Myret Zaki Journaliste Blick

Jusque-là, la tragédie de Crans-Montana avait braqué les projecteurs sur les personnages principaux. A commencer par le président de la commune, le maire de Crans-Montana Nicolas Féraud (PLR). Ce dernier, après une conférence de presse qualifiée de fiasco le 6 janvier, semble désormais en retrait. Le 16 janvier, on apprenait en outre qu’il avait démissionné du comité directeur des championnats du monde de ski 2027, et qu’il était remplacé par le PLR Sébastien Rey.

C’est désormais la vice-présidente de Crans-Montana, Nicole Bonvin Clivaz (du parti MDC, allié au PLR), qui semble propulsée au devant de la scène, même si elle aussi s’avère peu accessible aux médias. Les excuses de la commune aux familles des victimes, c’est elle qui les a présentées le 9 janvier sur la RTS.

Information parvenue à la commune?

Mais ce sont les liens familiaux de Nicole Bonvin Clivaz qui ont également reçu un coup de projecteur, à la faveur de la prise de parole de son mari, le restaurateur Jean-Daniel Clivaz. Ce dernier dirige depuis 2014 l’organisation faîtière du tourisme, Crans-Montana Tourisme & Congrès (CMTC), qui inclut le maire Nicolas Féraut dans son comité.

Jean-Daniel Clivaz, qui est par ailleurs vice-président du Ski Club de Crans-Montana, a dénoncé le 13 janvier les circonstances de l’incendie du «Constellation». Il a déclaré sur une chaîne italienne, puis à «24 Heures», qu'il aurait prévenu le propriétaire du bar incendié Jacques Moretti, lors des travaux en 2015 déjà, que la mousse fixée au plafond pouvait présenter un danger.

«C'était courageux de sa part d’avoir abordé ce sujet», commente un de nos interlocuteurs. Décrit comme étant «100% engagé dans la vie de la station, parfaitement aligné avec ce qu’il dit dans cette séquence», Jean-Daniel Clivaz est très apprécié. Ce professeur de ski et de parapente est jugé intègre et engagé pour la sécurité.

De nombreuses casquettes

Mais à partir de là, d’autres parmi nos interlocuteurs, qui s’expriment eux aussi sous couvert d’anonymat, se sont interrogés: Jean-Daniel Clivaz a-t-il discuté avec son épouse des dangers de la mousse, et de ce qu’en aurait su Jacques Moretti? Nicole Bonvin Clivaz est devenue conseillère communale en octobre 2016.

La fusion des communes de Chermignon, Mollens, Montana et Randogne en Crans-Montana était effective au 1er janvier 2017. Dans l’hypothèse où la numéro 2 de Crans-Montana était au courant, pourquoi la commune n’aurait-elle pas effectué dès ce moment les contrôles du «Constellation» qui s’imposaient?

Le couple Clivaz, à travers ses multiples activités et casquettes dans la restauration, le tourisme, l’hôtellerie, le sport et la politique, suscite à la fois une grande admiration, et quelques interrogations quant à divers liens d’intérêts. Nicole Bonvin Clivaz siège au comité directeur de l’Association des Communes de Crans-Montana (ACCM), qui décide entre autres des budgets du tourisme qui sont attribués à la faîtière présidée par son mari. Elle-même n’est pas directement en charge du tourisme, mais elle est en charge des sports et loisirs.

Poids lourds dans la restauration

Si la vice-présidente a un pied dans la politique communale, elle a aussi l’autre pied bien implanté dans le commerce et l’hôtellerie-restauration de par son propre héritage familiale. D’après le registre du commerce, Jean-Daniel Clivaz et son épouse sont copropriétaires du magasin et bar Amadeus et restaurant d’altitude Amadeus 2006, et de l’hôtel Olympic et de son restaurant Le Mayen, situés à la même adresse. Ils sont, ou ont été, actionnaires de la société Saveur des Alpes, sise sur la même rue, et des Pizzerias du Rhône.

Jean-Daniel Clivaz aurait en outre acquis l’Arnouva, situé à l’arrivée des télécabines Montana-Arnouva. Depuis quelques années, le Valaisan est incontournable dans les services de traiteur, ayant candidaté et directement été choisi par l’Omega European Masters de golf, qui se déroule au Golf-Club Crans-sur-Sierre, dont la commune possède le terrain et qui a reçu un demi-million de francs de subvention de l'ACCM en 2024. Jean-Daniel Clivaz a également agi comme traiteur pour les dernières Coupes du monde de ski. «Les mandats de catering de la commune sont, pour l’essentiel, attribués en direct», d’après une source.

Par ailleurs, Jean-Daniel Clivaz a vendu en octobre 2018 à la commune les parcelles que l’hoirie que sa famille détenait aux Barzettes, dans l’aire d’arrivée des Championnats du monde de ski alpin, qui ont lieu en février 2027. Cette décision figure dans un extrait de PV de la commune. Un montant de transaction de 2 millions de francs est indiqué dans les comptes 2018 de celle-ci. Nicole Bonvin Clivaz était vice-présidente quand la commune a acheté l’hôtel de son mari. Elle se serait récusée, mais en toute fin de processus, selon nos sources. «La question, c’est jusqu’à quel moment elle a participé aux discussions.»

PLR et MDC contre un Conseil général

Pour le restaurateur et homme fort du tourisme de Crans-Montana, «la présence de son épouse au Conseil communal n’est pas pour le desservir», indiquent nos sources. «La position de pivot qu’occupe Nicole Bonvin Clivaz à l’Exécutif confère à cette dernière un certain pouvoir car sa voix permet d’apporter une majorité au PLR», poursuit notre source.

Les liens entre politique et business sont une pratique courante en Valais. En juin 2020, les citoyens de Crans-Montana ont voté contre l’instauration d’un Conseil général dans la commune. Les partis de Nicole Bonvin Clivaz et de Nicolas Féraut, le MDC et le PLR, étaient opposés à la mise en place d’une telle structure, que soutenaient en revanche le Centre et le PS.

Cette entité aurait servi à contrôler le Conseil communal, par des questions, des motions, des interpellations. «Ils ne voulaient pas devoir rendre des comptes sur d’éventuels conflits d’intérêts», estime une source. «Sans Conseil général, pas de contrôle effectif de l’administration».

Interrogations sur Vitek et CMA

Autre affaire évoquée, le refus en 2018, par la commune de Crans-Montana, de la convention proposée par l’investisseur tchèque Radovan Vitek, pour sauver CMA, la société des remontées mécaniques, qui risquait l’insolvabilité. Ce refus aboutira à la fermeture, en avril 2018, du domaine skiable de Crans-Montana. Les communes d’Icogne et de Lens avaient signé la convention.

Nos sources s’interrogent sur le rôle joué dans cet épisode par Nicole Bonvin Clivaz, sachant que sur le plan privé, le restaurant du couple, l’Amadeus 2006, l’un des huit derniers restaurants de montagne qui étaient restés indépendants de Radovan Vitek, était en bisbille avec ce dernier et avec CMA.

La «NZZ am Sonntag» a raconté l’affaire: le 5 février 2018, Jean-Daniel Clivaz reçoit un appel d’un ami: «Le directeur de CMA veut te couper l'eau», lui a-t-il annoncé. Il vérifie les canalisations, et effectivement, il n'y avait pas d'eau. La situation a perduré pendant deux mois. Interrogé à ce sujet par la NZZ, il a déclaré n’avoir pas su pourquoi l'eau avait été coupée. Heureusement, la cuve du restaurant était pleine. «Le fait qu'un milliardaire investisse ici est très positif», avait-il répondu au média alémanique. «Cependant, exercer une telle pression sur l'économie locale est inacceptable.»

Interviewé en novembre 2018 par «Le Temps», Radovan Vitek a déclaré qu'au sein de la mairie de Crans, les deux seuls à s’opposer à lui étaient Nicolas Féraut et Nicole Bonvin Clivaz. Le milliardaire déclarait: «La raison d’être du président de Crans-Montana, Nicolas Féraud, et de sa vice-présidente, Nicole Bonvin Clivaz, c’est la guerre avec CMA.»

Une revanche pour le Centre?

Nous avons contacté la vice-présidente afin de savoir si elle savait que son mari avait averti Moretti des dangers de la mousse, et pourquoi la commune n'a pas agi. Nous avons également voulu savoir si elle s’était révoquée durant les discussions liées à CMA, et durant celles liées au Cisalpin, mais n’avons pas obtenu de réponse. Notre interlocutrice nous a renvoyés au communiqué que la commune a publié au sujet de l’instruction en cours liée à la tragédie du «Constellation».

De façon plus générale, nos sources semblent vouloir questionner le rôle d’un PLR devenu tout puissant ces dernières années à Crans-Montana, avec l'aide du MDC, et aux dépens d’un Centre clairement frustré.

Au final, quel que soit le parti, aucun de nos interlocuteurs ne s’étonne de ces situations constamment à la limite du conflit d’intérêt. «C’est le Haut plateau, nous résume un interlocuteur. L’ensemble de la station fonctionne ainsi. Des conflits d’intérêt, vous en trouverez des centaines. Ce qui est sûr, c’est que la station a besoin de ce couple Clivaz. D’elle, pour suppléer à Féraut dans cette crise, et de lui, qui porte le tourisme et passe bien à l’international. Et croyez-moi, dans cette station, on a vu pire.»