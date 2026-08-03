A l’aéroport de Phuket fin juillet, la police thaïlandaise aurait interpellé quatre jeunes Européens – deux Suisses et deux Français – avec 33 kilos de cannabis. Le DFAE confirme l'arrestation de deux Suisses et l'intervention de l'ambassade à Bangkok.

Le DFAE confirme l'arrestation de deux jeunes Suisses en Thaïlande

Le DFAE confirme l'arrestation de deux jeunes Suisses en Thaïlande

Ils auraient caché des kilos de cannabis à l'aéroport

En bref Généré par l’IA, vérifié par la rédaction Le DFAE confirme l'arrestation de deux citoyens suisses en Thaïlande. Ils feraient partie des quatre jeunes Européens arrêtés fin juillet avec 33 kilos de cannabis avant un vol vers Paris.

La valeur estimée de la marchandise saisie serait de 2,5 millions de bahts, soit plus de 60'000 francs. Les suspects, âgés entre 18 et 26 ans, risquent plusieurs années de prison.

La Thaïlande, après avoir dépénalisé le cannabis en 2022, a réintroduit des restrictions en 2025.

Léo Michoud Journaliste Blick

Ils auraient voulu quitter la Thaïlande avec 33 kilos de cannabis caché dans leurs valises. Le 27 juillet dernier à l'aéroport de Phuket, la police thaïlandaise aurait arrêté deux jeunes Suisses et deux jeunes Français en possession de 33 kilos de cannabis, relate la presse locale, citant les autorités. Les agents des douanes auraient mené une inspection fructueuse dans le terminal des vols internationaux, juste avant un vol direction Paris et son aéroport Charles de Gaulle.

La marchandise saisie – fleurs de cannabis et produits dérivés – représenteraient 2,5 millions de bahts thaïlandais, soit plus de 60'000 francs. Toujours selon la presse thaïlandaise, les «quatre ressortissants étrangers arrêtés» seraient tout juste majeurs: 18 et 19 ans pour les deux Suisses et 18 et 26 ans pour les deux Français.

Le DFAE confirme sans en dire plus

Contacté à ce sujet ce lundi 3 août, le Département fédéral des Affaires étrangères (DFAE) «confirme l'arrestation de deux ressortissants suisses en Thaïlande». Impossible d'en dire plus sur les personnes interpellées, ni sur ce qu'elles risquent «pour des raisons liées à la protection des données et de la vie privée». Dans le royaume d'Asie du Sud-Est, où plusieurs cas similaires impliquant des étrangers ont récemment défrayé la chronique, de telles infractions sur l'export de marchandises non déclarées peuvent valoir plusieurs années de prison.

« L'ambassade de Suisse à Bangkok est en contact avec les autorités compétentes et apporte son soutien aux personnes concernées dans le cadre de la protection consulaire Département fédéral des Affaires étrangères (DFAE) »

Le DFAE précise seulement: «L'ambassade de Suisse à Bangkok est en contact avec les autorités compétentes et apporte son soutien aux personnes concernées dans le cadre de la protection consulaire». Il semblerait donc que les deux ressortissants suisses sont toujours entre les mains des autorités thaïlandaises, notamment de la police du tambon (sous-district) de Sakhu, pour la suite de leur procédure judiciaire.

En 2022, la Thaïlande est devenue l’un des premiers pays asiatiques à dépénaliser la consommation de cannabis, déclanchant un véritable tourisme de la marijuana. Mais le gouvernement a fait volte-face à l’été 2025, en imposant un justificatif médical pour l’achat de la plante. Le cannabis récréatif est donc redevenu illégal, mais la contrebande n'a pas cessé.