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Des photos compromettantes
Un Suisse a été arrêté à Phuket après un viol sur un ado

Un Suisse a été arrêté le 20 juillet à Phuket, en Thaïlande, pour le viol présumé d’un adolescent de 14 ans. Les autorités ont découvert des photos compromettantes sur ses appareils électroniques.
Publié: il y a 22 minutes
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Dernière mise à jour: il y a 9 minutes
Un Suisse a été arrêté le 20 juillet à Phuket pour le viol présumé d’un adolescent de 14 ans. (Image d'illustration)
Photo: AFP
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ATS Agence télégraphique suisse

Sur l'île touristique thaïlandaise de Phuket, les autorités locales ont arrêté un ressortissant suisse. Il est soupçonné d'avoir attiré un adolescent de 14 ans dans un piège il y a quelques jours et d'avoir abusé sexuellement de lui.

Interrogé par l'agence de presse Keystone-ATS, le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) a confirmé qu'un ressortissant suisse avait été arrêté en Thaïlande. L'ambassade de Suisse à Bangkok est en contact avec les autorités et apporte son soutien à la personne concernée dans le cadre de la protection consulaire.

L'affaire se serait produite le 10 juillet à Patong Beach, sur la côte ouest de l'île touristique, a rapporté en premier le journal «20 Minuten» mardi, en se référant à des informations concordantes publiées par les médias thaïlandais, notamment «The Phuket News». L'auteur présumé aurait demandé au jeune garçon de prendre une photo, lui aurait demandé son adresse et l'aurait ajouté comme contact sur l'application de messagerie Line. Il aurait ensuite invité l'adolescent à aller nager avec lui dans la mer, où l'agression sexuelle aurait eu lieu.

La mère de l'enfant a porté plainte auprès de la police locale plus tard dans la journée, selon les informations fournies. Peu après, le Suisse aurait écrit au garçon pour lui envoyer une photo d'eux deux ensemble. Il aurait également souhaité organiser une nouvelle rencontre.

Cinq à vingt ans de prison

Lundi, le Suisse a été arrêté par la police. Sur le téléphone portable et l’ordinateur portable saisis, les enquêteurs ont trouvé des photos du garçon. L'auteur présumé est accusé d'enlèvement d'un mineur de moins de 15 ans à des fins obscènes, viol d'un enfant de moins de 15 ans et acte obscène sur un enfant de moins de 15 ans.

Le Suisse encourt une peine de cinq à vingt ans de prison. Sa libération provisoire sous caution lui a été refusée. Selon les médias, les services d’immigration thaïlandais examinent actuellement les mesures juridiques à prendre concernant son statut de séjour et pourraient révoquer son visa. Au sein de la population, ce Suisse est considéré comme un dirigeant respecté.

Victime ou témoin d’une agression sexuelle?

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