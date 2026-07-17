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Corruption en Thaïlande
Des milliers de fonctionnaires suspendus dans un scandale de fraude aux examens

Près de 6000 fonctionnaires suspendus en Thaïlande après des fraudes aux examens révélées par une enquête sur la corruption. Trois suspects arrêtés, dont un fugitif retrouvé au Laos.
Publié: il y a 51 minutes
Le Premier ministre Anutin Charnvirakul a dénoncé cette fraude présumée, la qualifiant de «répugnante».
Photo: IMAGO/NurPhoto
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AFP Agence France-Presse

La Thaïlande a suspendu près de 6000 fonctionnaires vendredi après la découverte d'irrégularités dans les résultats d'examens, à la suite d'une enquête pour corruption qui a conduit à trois arrestations. La corruption et les pots-de-vin sont courants en Thaïlande, mais une affaire impliquant un aussi grand nombre de fonctionnaires est rare et a fait la une des médias du pays.

L'enquête a débuté en juin, lorsque les autorités ont découvert que des responsables étaient soupçonnés d'avoir accepté des pots-de-vin pouvant atteindre 780’000 bahts (environ 23’800 dollars) afin de modifier électroniquement les résultats d'examens, permettant à des candidats de réussir les épreuves nécessaires à leur nomination ou à leur promotion dans la fonction publique.

Une priorité pour le Premier ministre

À l'issue d'une réunion de la commission du Département de l'Administration Locale, les autorités ont décidé de suspendre les fonctionnaires concernés. «Après avoir examiné plus de 200’000 copies, nous avons relevé des irrégularités dans les résultats de 5924 personnes», a dit aux journalistes un responsable du Ministère de l'Intérieur, Utsit Sampuntharat. Les autorités n'ont pas précisé dans l'immédiat si les fonctionnaires suspendus seraient rétrogradés ou radiés de la fonction publique.

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Selon lui, la liste définitive des agents concernés pourrait être arrêtée dès la semaine prochaine, mais aucune décision n'a encore été prise sur l'organisation d'un nouvel examen. La police a arrêté en début de semaine trois personnes présentées comme les cerveaux de la fraude, poursuivies notamment pour destruction et dissimulation de documents officiels. L'un des suspects a été interpellé après avoir fui au Laos voisin. Les suspects encourent une amende et jusqu'à cinq ans de prison.

Le Premier ministre Anutin Charnvirakul, qui a fait de la lutte contre la corruption une priorité, a dénoncé cette fraude présumée, la qualifiant de «répugnante». Les fonctionnaires thaïlandais perçoivent généralement un salaire mensuel compris entre environ 530 et 2300 dollars, selon leur grade.

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