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Une déchéance rare
Un haut-responsable nord-coréen destitué pour corruption

Un haut responsable militaire nord-coréen, Pak Chui Hol, a été destitué pour corruption le 10 juillet 2026. Kim Jong Un a dénoncé ses «crimes politiques» lors d'une réunion exceptionnelle à Pyongyang.
Publié: il y a 53 minutes
Le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un le 9 juillet 2026.
Photo: AFP
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AFP Agence France-Presse

Un haut-responsable de l'armée nord-coréenne, qui travaillait dans l'organisme chargé du contrôle politique des militaires, a été démis de ses fonctions et expulsé du parti au pouvoir pour corruption, a annoncé samedi l'agence de presse officielle KCNA.

Pak Chui Hol, vice-directeur chargé de l'organisation au Bureau politique général de l'armée, a été sanctionné vendredi pour ses «actes de corruption de grande ampleur» lors d'une réunion conjointe du Parti des travailleurs de Corée, du gouvernement et de l'armée, en présence du dirigeant Kim Jong Un, a écrit KCNA.

Il est rare que les autorités nord-coréennes mettent publiquement en scène la déchéance d'un responsable d'un rang aussi élevé et que Kim Jong Un participe lui-même à l'opération.

La dépêche de KCNA accuse Pak Chui Hol d'avoir perçu «de nombreux pots-de-vin provenant d'éléments malsains obsédés par l'avidité et la soif d'obtenir un poste élevé» et d'avoir «pillé au maximum les fonds de l'Etat (...) qu'il a gaspillés dans une vie dissolue et dépravée».

«Manoeuvres politiques frauduleuses»

Selon l'agence, «il a favorisé au sein de l'armée la généralisation de l'achat et de la vente de fonctions, de la réception de pots-de-vin et des manoeuvres politiques frauduleuses, et entravé gravement l'établissement du système de direction monolithique du Parti dans toute l'armée en plaçant à des postes importants des personnes qui le servaient fidèlement et lui versaient des pots-de-vin».

Au cours de la réunion, Kim Jong Un a qualifié ces agissements de «crime politique contre la ligne du Parti», un vocabulaire habituellement réservé aux affaires les plus graves, et a déclaré que «tous les cadres doivent considérer le respect des principes et l'intégrité comme leur raison de vivre», ajoute KCNA.

L'agence indique en outre que Pak Chui Hol et d'autres responsables impliqués ont été traduits devant la Cour suprême de Corée du Nord qui «leur a infligé une peine», sans plus de précisions. La lutte contre la corruption constitue un thème récurrent du discours officiel en Corée du Nord depuis plusieurs années.



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