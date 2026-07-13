Un incendie dans un bar de la banlieue de Bangkok a fait au moins 27 morts et 63 blessés dans la nuit de dimanche à lundi. Alors que les causes du sinistre restent à établir, une star locale est déjà au centre de l'attention.

Janine Enderli, Sandra Marschner, Daniel Kestenholz

Que s’est-il passé dans ce bar de la banlieue de Bangkok, ravagé par les flammes dans la nuit de dimanche à lundi? Dans un bilan provisoire, les autorités font état de 27 morts et de 63 blessés hospitalisés, dont 22 dans un état critique. Les victimes sont principalement des jeunes, ce qui n'est pas sans rappeler le drame de Crans-Montana survenu le premier janvier dernier. Et déjà, les premières questions émergent.

La cause de l’incendie n’a pas encore été formellement identifiée. Mais des témoins oculaires ont déclaré au journal «Thairath» que de la fumée s’était d’abord échappée d’un boîtier électrique situé près de la scène. Le courant a ensuite été coupé et, peu après, ils ont entendu une explosion. Le début du cauchemar. Le maire de Bangkok, Chadchart Sittipunt, a déclaré que les flammes se seraient ensuite rapidement propagées par le plafond et les éléments décoratifs.

En quelques secondes, une épaisse fumée a envahi le bâtiment. Beaucoup de personnes auraient alors fui vers le fond de la salle, en direction des toilettes. Un endroit où il n’y avait pas d’issue de secours. La plupart des victimes y auraient succombé, intoxiquées par la fumée, a expliqué le Premier ministre thaïlandais Anutin Charnvirakul.

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«C’est ma faute»

Plusieurs groupes se produisaient le soir de l’incendie, dont Totsakan, groupe de rock thaïlandais très populaire. Son chanteur, Tik Chaichana, s’est exprimé après le sinistre. Il a confié au journal «The Thaiger» qu’il n’avait survécu que parce qu’il avait eu besoin d’aller aux toilettes pendant le concert de son groupe. Peu après, le feu s’est déclaré. Il a pu s’échapper rapidement par une sortie de secours, contrairement à d’autres membres du groupe, dont plusieurs sont portés disparus. Nong Breeze, la chanteuse, figure parmi les victimes.

«Je suis sain et sauf. Merci infiniment pour votre soutien. Malheureusement, mon téléphone et toutes mes affaires personnelles ont brûlé. Si vous avez besoin de me joindre, contactez-moi via ce compte Facebook. Je suis très affecté moralement en ce moment», a écrit Tik Chaichana sur le réseau social.

Tik Chaichana a également partagé une vidéo montrant le moment où il a fui le bar. Sur les images, on voit le chanteur sortir en courant de l’établissement en flammes, une simple bouteille d’eau à la main, avant de s’effondrer dans les bras d’une personne à proximité, en sanglotant et en disant: «C’est ma faute.» Il n’a pas donné plus de détails.

Des mesures à Pattaya

Les autorités vont désormais vérifier les licences de l’établissement, les documents de construction, la signalétique d’urgence et la conformité du lieu aux normes de sécurité incendie. Mais la réglementation thaïlandaise en matière de sécurité et de santé reste particulièrement laxiste dans les bars et les boîtes de nuit.

En 2022, 25 personnes étaient mortes dans l’incendie d’une discothèque dans la province orientale de Chonburi. En 2009, un autre club avait pris feu à Bangkok lors du Nouvel An, faisant 67 morts et plus de 200 blessés. Le maire de Pattaya, Poramet Ngampichet, a directement réagi à ce drame et ordonné des inspections de sécurité approfondies dans tous les lieux de divertissement de sa circonscription.