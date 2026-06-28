Les Suisses sont des champions du voyage, mais à l'étranger, le rêve peut vite virer au cauchemar. Prison, accident ou passeport volé… Beaucoup pensent que Berne volera immédiatement à leur secours. Erreur. Le DFAE pose des limites strictes, exemples réels à l'appui.

Dans quels cas la Suisse peut-elle aider ses citoyens à l'étranger?

Dans quels cas la Suisse peut-elle aider ses citoyens à l'étranger?

Tobias Bruggmann

Une fois les bulletins scolaires finaux distribués et les valises bouclées, c'est le moment! Place aux cornets de glace, à la plage et à la découverte de nouvelles cultures. Les Suisses adorent voyager: en 2024, ils ont effectué environ trois voyages avec nuitée. Et deux tiers de ces séjours se sont déroulés à l'étranger, comme le révèle le bilan de l'Office fédéral de la statistique (OFS).

Pourtant, tout ne se passe pas toujours comme prévu. Et quand les ennuis pointent le bout de leur nez, le réflexe est souvent le même: appeler l'ambassade. Or, la Confédération ne peut et ne doit pas toujours intervenir. «Nous n'abandonnons pas les citoyens suisses en situation d'urgence à l'étranger. Mais il y a des limites», avertit Marianne Jenni, représentante du Département fédéral des affaires étrangères (DFAE). Pour éviter les mauvaises surprises, elle a récemment présenté plusieurs cas réels, dont les détails personnels ont été modifiés.

Que se passe-t-il si je dois aller en prison?

Sabine, 28 ans, profite de ses trois mois de vacances en Thaïlande. Un soir, alors qu'elle est assise sur la plage, elle accepte de fumer sur un joint de cannabis qui circule. Or, la Thaïlande applique une législation stricte en matière de stupéfiants: Sabine est interpellée par la police locale et arrêtée.

Le DFAE peut apporter son aide, mais celle-ci n'est pas sans limites. La Suisse respecte le droit étranger et ne peut donc ni obtenir sa libération ni intervenir dans une procédure judiciaire étrangère. Sabine doit également prendre en charge ses frais de justice, sa caution et toute amende. «En tout état de cause, le droit local s'applique», a précisé le DFAE.

Un employé de l'ambassade peut cependant rendre visite à Sabine en prison, afin de lui assurer des conditions de détention humaines et un procès équitable. Elle recevra également une liste d'avocats locaux, et sa famille en Suisse pourra être informée si elle le souhaite. Cependant, cette visite a un coût: elle sera facturée 150 francs de l'heure.

Que se passe-t-il si j’ai un accident?

Paul, 62 ans, est percuté par une voiture dans le sud de la France. Traîné sur plusieurs mètres, il est gravement blessé. Sa compagne ne parle pas français et l’hôpital ne lui donne que des informations en anglais.

Le DFAE peut lui fournir des conseils et clarifier les questions d’assurance. L'ambassade peut notamment l'aider à communiquer avec les médecins et les autorités locales. Elle précise toutefois qu’il ne s’agit pas d’un centre d’appel d’urgence. «Les soins médicaux, les décisions relatives aux traitements ainsi que les opérations de sauvetage et les transports sanitaires relèvent exclusivement de la responsabilité des professionnels de santé et des compagnies d’assurance.»

Marianne Jenni a souligné à plusieurs reprises l’importance d’une bonne assurance accidents. «Sans couverture d’assurance, ou avec une couverture insuffisante, une telle situation s’avère nettement plus difficile à gérer.» En effet, les frais médicaux et d’hospitalisation à l’étranger sont souvent très élevés. Une bonne assurance accidents soulage donc également les proches.

Que faire en cas d’incendie?

Lorsqu’un incendie se déclare en juillet 2023 sur l’île grecque de Rhodes, Alexandra, 22 ans, se trouve parmi les dizaines de milliers d’habitants et de touristes qui doivent être évacués. Les autorités grecques l’envoient en bus à l’aéroport: les Suisses sont en principe eux-mêmes responsables de leur départ du pays. «Le DFAE n’organise généralement pas d’évacuation.» Cette responsabilité incombe aux autorités locales. «Il n’y a aucune garantie quant au transport ou à l’hébergement.»

Le DFAE peut toutefois fournir des conseils et apporter son aide en matière de coordination. Pour cela, il est important d’enregistrer son voyage via l’application Travel Admin. C’est ainsi qu’Alexandra a pu obtenir des informations sur l’emplacement du guichet suisse à l’aéroport, sur la situation et sur les possibilités de vol de retour disponibles.

Que faire si je perds mon passeport?

«Si seulement tout le monde était aussi gentil», s’est dit Reto, 42 ans, lorsqu’une inconnue, dans un café en terrasse à Johannesburg en Afrique du Sud, lui a signalé une tache de yaourt et l’a aidé à l’enlever. Mais quelques minutes plus tard, il remarque que son passeport manque à l'appel.

L’ambassade suisse peut, dans ce cas, délivrer un passeport d’urgence. Il s’agit d’un passeport provisoire, valable uniquement pour le voyage en cours et pour une durée maximale de douze mois. Mais attention: toutes les compagnies aériennes et tous les pays ne l'acceptent pas. Il n’est par exemple pas possible d’entrer aux Emirats arabes unis avec ce passeport. «Le DFAE n’a aucune influence là-dessus.»

Et si je venais à mourir?

Stefan, 64 ans, était en vacances au Brésil lorsqu’un infarctus l’a brusquement emporté. La police locale en a informé l’ambassade suisse, après quoi le DFAE a localisé les proches.

Il s’agit désormais de rapatrier le corps en Suisse. Là encore, Berne ne prend rien en charge. Sans une assurance voyage adéquate couvrant le rapatriement funéraire, ce sont les proches en Suisse qui devront assumer les frais. Le DFAE peut toutefois apporter son aide pour les questions administratives et le rapport d’autopsie.

Comment puis-je me préparer?

Le DFAE recommande aux voyageurs de bien se préparer aux voyages à l'étranger. Pour ce faire, il recommande d’enregistrer les voyages sur l’application Travel Admin, de respecter les conseils aux voyageurs qui y sont donnés et de souscrire une bonne assurance.