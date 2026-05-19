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Ignazio Cassis en Grèce
La Suisse ouvre une nouvelle ambassade au cœur d’Athènes

Ignazio Cassis inaugure une nouvelle ambassade suisse en Grèce ce week-end. Il rencontrera les ministres locaux pour discuter sécurité régionale, relations bilatérales et coopération avec l’UE. La Suisse investit 40 millions de francs dans la migration.
Publié: 17:28 heures
Ignazio Cassis se rend en Grèce vendredi et samedi pour plusieurs rencontres officielles.
Photo: keystone-sda.ch
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ATS Agence télégraphique suisse

Le conseiller fédéral Ignazio Cassis se rendra en Grèce vendredi et samedi. Au programme figurent des rencontres avec les ministres des affaires étrangères et de la défense, ainsi que l'inauguration de la nouvelle ambassade de Suisse. Les discussions porteront sur les relations bilatérales, l'Union européenne et les questions de sécurité.

Le bâtiment de l'ambassade est conçu comme une «Maison suisse de la culture, de la recherche et de la diplomatie», a annoncé mardi le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE). Il réunira sous un même toit l’Ambassade de Suisse, l’École suisse d’archéologie en Grèce et le Flux Laboratory.

Sécurité régionale

Le ministre suisse des affaires étrangères rencontre également en Grèce son homologue Giorgos Gerapetritis pour des entretiens sur les relations bilatérales, la coopération économique, culturelle et scientifique ainsi que le Programme de coopération suisse-grec. Dans ce cadre, la Suisse soutient jusqu’en 2026 des projets dans le domaine de la migration à hauteur de 40 millions de francs. Les relations entre la Suisse et l’UE ainsi que la situation en Ukraine et au Proche-Orient sont également à l’ordre du jour.

Avec le ministre de la défense Nikos Dendias, Ignazio Cassis discutera de la sécurité régionale et de la coopération dans le cadre de l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE) et du Partenariat pour la paix de l’OTAN.

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