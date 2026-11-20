Malgré la pluie et le froid, des milliers de manifestants à Lausanne et à Genève défilent vendredi soir contre les politiques d'austérité. Au-delà des étudiants, la mobilisation a rassemblé syndicats et mouvements antifascistes, dans une colère qui dépasse largement les questions d'éducation. Blick est sur place.

De Lausanne à Genève, la jeunesse descend dans la rue contre l'austérité et le militarisme

De Lausanne à Genève, la jeunesse descend dans la rue contre l'austérité et le militarisme

A Genève comme à Lausanne, ni la pluie ni le froid n'ont découragé les jeunes manifestants. Vendredi 20 novembre, plusieurs centaines de jeunes ont quitté la genevoise place de Neuve, dès 18h. Une demi-heure plus tard, des milliers de personnes, selon l'estimation d'un policier présent sur place, se rassemblaient à Montbenon, dans la capitale vaudoise. Deux cortèges pour dénoncer les politiques d'austérité, les dépenses militaires et, plus largement, des choix politiques dans lesquels une partie de la jeunesse ne se reconnaît plus.

A Lausanne, la foule s'est élancée en direction de Saint-François, au son des cuivres et des slogans scandés contre l'austérité, la police ou encore les grandes entreprises. «Tout le monde déteste UBS!», chantent les manifestants, avant de réserver le même traitement au promoteur immobilier Bernard Nicod. En tête de cortège, d'autres lancent «A bas l'Etat, les flics et les fachos». Une fanfare donne le rythme, tandis que les pancartes rivalisent de créativité.

«Etat austère, jeunesse en colère», peut-on lire sur l'une d'elles. Une autre interroge: «Elle se branche où, la prise de conscience?» Plus loin, un message résume les préoccupations antimilitaristes d'une partie du cortège: «On nous enseigne la paix dans un monde qui finance la guerre.»

Car si les gymnasiens et les étudiants sont à l'origine de cette mobilisation, ils ne sont pas seuls. Des syndicats, notamment le SSP et SUD, ont également rejoint le mouvement, tout comme des collectifs antifascistes. Drapeaux palestiniens, keffiehs et banderoles contre le financement de l'armée se mêlent aux revendications de la jeunesse en grève.

Un avion de chasse gonflable et des slogans contre le gouvernement

Dans la cité de Calvin, le cortège a traversé bruyamment la Vieille-Ville, empruntant la rue Saint-Léger, la place du Bourg-de-Four et la rue de l'Hôtel-de-Ville, avant de rejoindre la promenade de la Treille. Etudiants universitaires, collégiens et élèves de hautes écoles spécialisées ont défilé derrière des slogans marqués à gauche, entre revendications anticapitalistes, antifascistes et critiques des autorités.

«Siamo tutti antifascisti» (ndlr: «Nous sommes tous antifascistes»), scandent les manifestants. D'autres réclament la démission de la conseillère d'Etat genevoise chargée de l'instruction publique, Anne Hiltpold. Dans les deux capitales de l'arc lémanique, le slogan «ACAB» (ndlr:«All cops are bastards», «tous les flics sont des salauds»), est également repris et détourné en «All capitalists are bastards» (ndlr: la même chose, mais avec «capitalistes» comme sujet) , pour dénoncer à la fois les violences policières et le système capitaliste.

Au milieu du rassemblement genevois, un immense avion de chasse gonflable symbolise une autre préoccupation des manifestants: les dépenses militaires. Les intervenants dénoncent des choix politiques qui, selon eux, conduisent à réduire les moyens consacrés à l'éducation tout en augmentant ceux destinés à l'armement. A Lausanne, les avions deviennent requins sous le slogan: «Les vrais requins c’est l’Etat».

Les Romands pointent également la précarité étudiante et les obstacles à une formation accessible à tous. A leurs yeux, les décisions prises tant au niveau cantonal que fédéral témoignent d'un décalage grandissant entre les préoccupations de leur génération et les priorités des responsables politiques. Dans les cortèges, les symboles palestiniens et les slogans antifascistes rappellent les précédentes mobilisations en soutien à Gaza. Des formes de protestations désormais familières à une partie de cette jeunesse engagée, également inspirée par les mouvements lycéens français.

Une colère qui couve depuis plusieurs semaines

Cette mobilisation n'est pas apparue du jour au lendemain. Plus tôt dans la journée, des gymnasiens vaudois avaient déjà manifesté dans les rues de Lausanne, notamment sur la place du Château. Interrogés par Blick, plusieurs élèves dénonçaient le manque de moyens dans leurs établissements, les classes surchargées et les difficultés d'accès aux bourses d'études. Des revendications très concrètes qui s'inscrivent dans un mouvement plus large, organisé à l'échelle européenne.

La Jeunesse socialiste, à l'origine de l'appel à la grève, entend également dénoncer les politiques d'austérité, la hausse des dépenses militaires et l'inaction climatique. Son vice-président, Julien Berthod, expliquait récemment à Blick vouloir sensibiliser la population à la précarité des jeunes en Suisse. Dans le canton de Vaud, la contestation rejoint celle des employés des services publics, mobilisés depuis plusieurs semaines contre les économies prévues dans le budget 2027. Le 12 novembre déjà, plusieurs milliers de personnes avaient défilé à Lausanne. Jeudi 19 novembre, la Commission des finances du Grand Conseil a recommandé, à une voix près, de rejeter le projet de budget cantonal. Une première historique, avant les débats qui attendent désormais les députés.

A Genève, le mécontentement s'inscrit aussi dans un contexte de tensions budgétaires. Plusieurs milliers de personnes avaient manifesté le 14 novembre contre le projet de budget 2027, qui prévoit près de 248 millions de francs d'économies. Les secteurs de la santé, de la culture et de l'éducation figurent parmi les principales préoccupations. Vendredi soir, les étudiants ont donc rejoint une contestation déjà bien installée en Suisse romande, en y ajoutant leurs propres revendications. De Lausanne à Genève, leur message dépasse les salles de classe et les auditoires universitaires: c'est plus largement la société dans laquelle ils devront construire leur avenir qu'ils entendent remettre en question.