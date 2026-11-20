Contre l’austérité et les dépenses militaires, des élèves des gymnases vaudois se mobilisent vendredi à Lausanne. Après un rassemblement sur la place du Château, ils doivent rejoindre une manifestation à Montbenon, prévue à 18h.

Les gymnasiens crient leur colère, au coeur de Lausanne, sous une pluie battante

Les gymnasiens crient leur colère, au coeur de Lausanne, sous une pluie battante

«Borloz, t’es foutu, la jeunesse est dans la rue»

En bref A Lausanne, des gymnasiens se sont rassemblés vendredi à midi contre l’austérité et les dépenses militaires

Les élèves dénoncent le manque de matériel et la surcharge des enseignants, et demandent notamment un accès facilité aux bourses

Ils doivent rejoindre à 18h une manifestation à Montbenon avec notamment des universitaires, des apprentis et des syndicats

Toan Izaguirre Journaliste Blick

«Ours en colère», c’est le premier slogan qui se fait entendre ce vendredi, peu après midi, sur la place du Château de Lausanne. Une cinquantaine de gymnasiennes et gymnasiens parés pour la pluie sont prêts à battre le pavé, après avoir préparé pancartes et slogans durant la matinée. Il pleut des cordes, mais ils sont là.

Ce rassemblement, à quelques pas du Grand Conseil vaudois, est une sorte de pause pour se requinquer un peu avant la grande manifestation prévue ce soir à 18h à Montbenon. Réunis sous la bannière du collectif «Gymnases en lutte», les jeunes se mobilisent pour dénoncer les dépenses militaires et les politiques d’austérité.

Ils se sont donné rendez-vous ici avant de marcher en direction de Montbenon. La place du Château s’est remplie d’une foule bariolée. Deux policiers assistent à la scène, l’air dubitatif. L’un d’eux nous confie qu’ils ont installé des barrières pour contenir un peu «les jeunes». Elles se révèlent plutôt inutiles: le rassemblement se déroule dans le calme. Un stand siglé «Crêpe générale» est là pour remplir les estomacs. Dans une bonne ambiance, les gymnases arrivent les uns après les autres, certains plus bruyants que d’autres.

Plus de moyens pour les gymnases

Lucie et Margaux, 18 ans, sont élèves au Bugnon. «Nos gymnases sont ruinés, on manque de matériel, nos profs sont surchargés», fait valoir l’une d’elles. Son amie enchaîne: «On est 26 par classe, ce n’est pas un climat propice pour apprendre. Les personnes neurodivergentes n’ont pas d’accompagnement.» Keffieh autour du cou, toutes deux assurent ne pas en être à leur première manifestation.

Les minutes passent et la foule grossit, toujours dans la bonne humeur. Certains se réfugient sous le porche du Grand Conseil, d’où fusent les slogans: «A bas les flics et les fachos» ou encore «Borloz, t’es foutu, la jeunesse est dans la rue», en référence au conseiller d’Etat chargé de la formation, Frédéric Borloz. Sur les marches, les élèves prennent la pose devant les photographes et les quelques journalistes présents.

«Végétaliser nos plats à la cantine»

Nina, élève à Bussigny à côté de Lausanne, est venue pour qu’enfin «on nous écoute». Elle rappelle que l’appel à la grève est général et européen. Derrière des revendications plutôt larges, assure-t-elle, se cachent des demandes très concrètes: «Végétaliser nos plats à la cantine, des emplois du temps allégés, un accès plus facile aux bourses».

Passage par la gare

Vers 14h, le cortège se dirige vers Montbenon. Passage par la gare, que les gymnasiens bloquent quelques minutes. Au milieu des voyageurs, l'ambiance reste bonne et les chants continuent de retentir, dans une décontraction qui semble générale.

Encadré par la police, le rassemblement se dirige vers Montbenon, qui devrait être l'arrêt final de l'après-midi. Les transports ferroviaires n'ont pas été interrompus.

Arrivée à Montbenon

Point d'orgue du cortège, le rassemblement à Montbenon, où les étudiants votent pour un acte deux de la manifestation. À main levée, le rendez-vous est donc pris pour mardi 24 novembre, à moins de recevoir «des propositions de solutions concrètes».

La suite du programme? La grande manifestation qui partira de Montbenon à 18h. Les élèves y seront rejoints par des universitaires, des apprentis, des employés des services publics et des syndicats. La pluie n'a pas prévu de faiblir. Mais leur détermination non plus.