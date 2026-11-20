La jeunesse vaudoise a manifesté vendredi à Lausanne contre l’austérité et la militarisation. Des grèves et ateliers ont animé l’UNIL, l’EPFL et des gymnases, avant une grande marche à Montbenon.

A Lausanne, les jeunes se mobilisent sur le campus UNIL/EPFL

A Lausanne, les jeunes se mobilisent sur le campus UNIL/EPFL

ATS Agence télégraphique suisse

A Lausanne, les jeunes étaient mobilisés vendredi à l'Université (UNIL) et à l'EPFL, dans des hautes écoles (HESAV, ECAL et HETSL) ainsi que dans plusieurs gymnases, contre l'austérité et la militarisation. Dès piquets de grève ont été organisés dès 08h00 sur le campus universitaire de la capitale vaudoise.

Plusieurs rendez-vous étaient prévus en cours de journée. Dès 10h00, des ateliers préparaient à la grande manifestation prévue dès 18h00 au centre-ville à Montbenon: fanfare, pancartes, débats, etc. Une «bouffe populaire» était proposée à midi devant les bâtiments de Géopolis, Anthropole et Amphimax.

Une assemblée unitaire devait avoir lieu ensuite à 14h00 à Géopolis avant un départ des étudiants et étudiantes de l'UNIL en direction du campus de l'EPFL pour un regroupement collectif afin de se déplacer ensemble en direction de l'esplanade de Montbenon, point de ralliement de la grande manifestation unitaire de la jeunesse et de la fonction publique.

Cinq revendications principales

Leurs principales revendications: non à la hausse des taxes d'études, pour un financement public fort et durable de l'éducation, pour des bourses d'études suffisantes et accessibles dans tous les cantons, pour davantage de logements abordables pour les étudiants, et pour de bonnes conditions d'études et une réelle participation étudiante.

Les gymnases sont aussi de la partie avec un départ prévu vers 14h00 en direction de Montbenon et des discours de gymnasiens et gymnasiennes dès 15h00 sur cette esplanade.

Les syndicats de la fonction publique et parapublique (SSP Vaud et SUD) et le personnel de l'Etat ont décidé de se joindre à cette manifestation. Ils laisseront la place à l'avant du cortège aux jeunes et seront situés derrière un camion sono pour crier leur colère contre l'austérité et les coupes budgétaires dans les services publics. L'idée est de préserver l'autonomie des deux mobilisations.

Mobilisation du côté de Bienne

Des étudiants du Gymnase de Bienne et du Jura bernois ainsi que du Gymnasium Biel-Seeland ont rejoint vendredi la grève de la jeunesse dirigée contre l'austérité et les dépenses militaires. Après un rassemblement devant leurs établissements, les élèves des deux gymnases rejoindront le rassemblement à Berne.

«Aujourd'hui, c'est la grève», a lancé sous une pluie battante l'un des orateurs à la centaine d'étudiants rassemblés devant les deux gymnases biennois. D'autres élèves suivaient la manifestation à distance, à l'abri sous la façade des bâtiments. «Nous sommes ici pour donner de la voix à la jeunesse», a renchéri une étudiante.

«Notre mobilisation est pacifique et elle n'est ni une copie des mouvements lycéens français, ni une action visant à dénoncer nos conditions d'études ou à dégrader notre gymnase», a expliqué sur les réseaux sociaux le comité à l'origine de la mobilisation. Le gymnase francophone de Bienne compte environ 1100 élèves

Cette grève pour la jeunesse se déroule dans une dizaine de villes suisses. Lancé notamment par la Jeunesse socialiste, ce mouvement entend dénoncer la politique d’austérité de la Confédération et la hausse des dépenses militaires au détriment selon lui du social, de l'éducation et de l'écologie.