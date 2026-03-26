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Son action en justice échoue
Pas de libération conditionnelle pour Claude D.

Le Tribunal criminel d'Yverdon a refusé la libération conditionnelle de Claude D., condamné à vie pour deux meurtres en 1998 et 2013. Les experts jugent son état clinique inchangé.
Publié: il y a 46 minutes
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Dernière mise à jour: il y a 44 minutes
Claude D. s'est retrouvé cette semaine au tribunal à Yverdon, où il avait été condamné à la prison à vie il y a 10 ans.
Photo: CYRIL ZINGARO
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ATS Agence télégraphique suisse

Claude D. ne doit pas bénéficier d'une libération conditionnelle. Le Tribunal criminel d'Yverdon (VD) a refusé la requête du récidiviste, assassin de Marie en 2013 après avoir déjà tué une femme en 1998. Condamné à la prison à vie et à une mesure d'internement, Claude D. ne demandait pas expressément à retrouver la liberté, mais à suspendre sa peine au profit d'un placement thérapeutique au sein de la prison-hôpital genevoise de Curabilis.

Dans son jugement rendu jeudi, la Cour a conclu que Claude D. n'était pas «éligible» à une libération conditionnelle. Se référant aux différents experts ayant suivi le condamné, les juges ont estimé que son tableau clinique n'avait pas évolué ces dernières années et qu'on ne pouvait pas garantir qu'il se comporte correctement en liberté. La Cour a ajouté que ce n'était pas à elle de se prononcer sur le lieu où Claude D. doit purger sa peine. Une autre procédure est d'ailleurs en cours.

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