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Une pétition en ligne pour protester
Crans-Montana ferme sa station de ski et fâche les vacanciers

A Crans-Montana, la fermeture de la station malgré une météo idéale irrite les vacanciers. Après cette décision de l’exploitant américain Vail Resorts, une pétition en ligne a été créée, rapporte la RTS.
Publié: 15:31 heures
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A Crans-Montana, la fermeture de la station malgré une météo idéale irrite les vacanciers.
Photo: keystone-sda.ch
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Luisa GambaroJournaliste

Alors que le soleil est au beau fixe et que les vacances de Pâques battent leur plein, la station de Crans-Montana a fermé ses portes après le lundi de Pâques. Cette fermeture jugée prématurée par de nombreux vacanciers fait grincer des dents, révèle la RTS le mardi 7 avril. 

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Avec ces conditions météorologiques idéales pour la saison, la décision de Vail Resorts est contestée et une pétition en ligne circule pour demander de garder la station ouverte jusqu'à la fin des vacances de Pâques. Pour le moment, la pétition compte un peu plus de 1100 signatures. 

Par comparaison, la majorité des autres stations valaisannes et domaines vaudois restent ouverts pendant cette période. Interrogé par la RTS, le directeur des remontées mécaniques, Pete Petrovski, explique que cette date de fermeture était déjà prévue depuis le 25 juin 2025 pour des travaux d'entretien, notamment pour la préparation des Championnats du monde FIS de ski alpin en 2027. 

Une période pas assez rentable

De plus, selon Pete Petrovski, les skieurs se font moins nombreux sur les pistes dès la fin du weekend de Pâques. De son côté, la station valaisane Anzère a elle aussi fermé après le lundi de Pâques, comme chaque année depuis six ans, précisément parce que les clients ne sont pas suffisament nombreux passé cette date.

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