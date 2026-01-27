DE
Avis aux randonneurs à ski
Cet outil vous aide à éviter les avalanches et à choisir le bon itinéraire

L'outil Skitourenguru parait fiable pour planifier des randonnées à ski plus sûres. C'est ce qu'indique une étude soutenue le Bureau de prévention, qui note qu'une évaluation sur le terrain est nécessaire.
Quelque 29 personnes perdent la vie chaque année en Suisse en pratiquant les sports de neige hors piste (Archives).
ATS Agence télégraphique suisse

L'outil «Skitourenguru» est fiable pour trouver un itinéraire de ski de randonnée sûr, selon une étude allemande soutenue par le Bureau de prévention des accidents (BPA). Mais pour mettre toutes les chances de son côté, une appréciation de la situation sur le terrain reste indispensable, ajoute le bpa.

«Skitourenguru» (gourou des randonnées à ski) combine les bulletins d’avalanches actuels avec des données topographiques détaillées et évalue chaque jour des milliers d’itinéraires de randonnée à ski à l’aide d’un algorithme sophistiqué», écrit mardi dans un communiqué le bpa. Par rapport à d’autres méthodes, il fournit des évaluations plus différenciées et facilite la préparation des sorties, notamment lorsque le danger d’avalanches est marqué (degré 3 sur 5).

Autre avantage, «Skitourenguru» exclut moins d’itinéraires sur une base systématique, car il procède à une analyse par tronçons et indique les passages critiques de manière ciblée. Il est ainsi possible de se faire une idée précise de l’itinéraire choisi, précise le bpa. Ce dernier s'appuie sur une étude de l’équipe de recherche en sécurité du club alpin allemand. Celle-ci a confronté les évaluations du risque par «Skitourenguru» avec celles de guides de haute montagne. Le résultat est convaincant: la fiabilité de l’outil est avérée.

29 morts par an en moyenne

Si «Skitourenguru» facilite la planification, il ne remplace pas une appréciation de la situation sur le terrain, nuance le bpa. En raison du vent et des autres paramètres météorologiques, on peut en effet rencontrer des conditions changeantes même à petite échelle. Il est donc primordial de reconnaître les dangers en cours de route et de réagir correctement, peu importe que l’on pratique la randonnée à skis, à snowboard ou en raquettes.

Des cours, dispensés par le club alpin ou des écoles de sports, permettent d’acquérir les connaissances nécessaires. Et après en avoir suivi, il est important d’acquérir de l’expérience dans le cadre de sorties accompagnées, souligne le bpa.

Ce dernier rappelle que chaque année, 29 personnes en moyenne perdent la vie en pratiquant les sports de neige hors des pistes: 16 en ski de randonnée, 9 à ski, 2 à snowboard et 2 autres en raquettes. La plupart de ces accidents sont dus à des avalanches.

