La coalition No G7 réclame la démission de la conseillère d'Etat Carole-Anne Kast et du procureur général Olivier Jornot après la gestion policière controversée de la manifestation anti-G7 dimanche à Genève.

Appel à la démission de la conseillère d'Etat Carole-Anne Kast et du procureur général Olivier Jornot

Appel à la démission de la conseillère d'Etat Carole-Anne Kast et du procureur général Olivier Jornot

ATS Agence télégraphique suisse

La coalition No G7 s'associe désormais aux appels à la démission de la conseillère d'Etat genevoise Carole-Anne Kast lancés par plusieurs de ses organisations membres. Elle souhaite aussi le départ du procureur général Olivier Jornot.

Dès les premières heures après la nasse autour de plus de 540 personnes qui a mis un terme à la manifestation anti-G7 de dimanche à Genève, les appels à la démission avaient démarré. Le Syndicat des services publics (SSP) avait formulé cette requête dès lundi et d'autres ont relayé une même demande.

«La coalition s'associe désormais» à ces appels, a-t-elle dit jeudi. Elle le justifie par l'approche policière en fin de manifestation qui cherchait, selon elle, à procéder délibérément à des arrestations de manière indifférenciée.

Victime de censure?

Autre raison, la coalition crie à nouveau à la censure après avoir dû annuler les discours après le cortège en raison du dispositif sécuritaire. Et elle se dit solidaire d'un homme qui aurait fait l'objet d'un «tabassage» en règle par des policiers en civil.

Des vidéos circulent sur cet incident et la police des polices a été saisie. Dimanche, trois arrestations avaient été menées. En revanche, il faudra du temps avant que ne puissent être relayés aussi bien les résultats de la permanence juridique organisée mercredi par la coalition que le volume de plaintes déposées.

«Le Ministère public ne peut pour le moment communiquer» sur les procédures judiciaires, a dit à Keystone-ATS son porte-parole. De son côté, Mme Kast a salué la réponse policière pour faire face aux quelque 600 black blocks qui ont entaché la manifestation. Tout en ajoutant qu'une évaluation était menée.