DE
FR

Manif No G7
Appel à la démission de la conseillère d'Etat Carole-Anne Kast et du procureur général Olivier Jornot

La coalition No G7 réclame la démission de la conseillère d'Etat Carole-Anne Kast et du procureur général Olivier Jornot après la gestion policière controversée de la manifestation anti-G7 dimanche à Genève.
Publié: il y a 39 minutes
|
Dernière mise à jour: il y a 33 minutes
1/4
La conseillère d'Etat genevoise Carole-Anne Kast est visée par la coalition No G7.
Photo: keystone-sda.ch
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

La coalition No G7 s'associe désormais aux appels à la démission de la conseillère d'Etat genevoise Carole-Anne Kast lancés par plusieurs de ses organisations membres. Elle souhaite aussi le départ du procureur général Olivier Jornot.

Dès les premières heures après la nasse autour de plus de 540 personnes qui a mis un terme à la manifestation anti-G7 de dimanche à Genève, les appels à la démission avaient démarré. Le Syndicat des services publics (SSP) avait formulé cette requête dès lundi et d'autres ont relayé une même demande.

«La coalition s'associe désormais» à ces appels, a-t-elle dit jeudi. Elle le justifie par l'approche policière en fin de manifestation qui cherchait, selon elle, à procéder délibérément à des arrestations de manière indifférenciée.

Victime de censure?

Autre raison, la coalition crie à nouveau à la censure après avoir dû annuler les discours après le cortège en raison du dispositif sécuritaire. Et elle se dit solidaire d'un homme qui aurait fait l'objet d'un «tabassage» en règle par des policiers en civil.

A lire aussi
Jeune tabassé par la police: voici ce qu’il s’est passé
Avec vidéo
Dérive après la manif' No-G7
Jeune tabassé par la police: voici ce qu’il s’est passé
Manif No-G7: qui a ordonné cette nasse qui a tourné au fiasco?
Ping-pong à trois
Manif No-G7: qui a ordonné cette nasse qui a tourné au fiasco?

Des vidéos circulent sur cet incident et la police des polices a été saisie. Dimanche, trois arrestations avaient été menées. En revanche, il faudra du temps avant que ne puissent être relayés aussi bien les résultats de la permanence juridique organisée mercredi par la coalition que le volume de plaintes déposées.

«Le Ministère public ne peut pour le moment communiquer» sur les procédures judiciaires, a dit à Keystone-ATS son porte-parole. De son côté, Mme Kast a salué la réponse policière pour faire face aux quelque 600 black blocks qui ont entaché la manifestation. Tout en ajoutant qu'une évaluation était menée.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Qui sera le roi de l’autonomie?
Présenté par
Qui sera le roi de l’autonomie?
Participez au concours
Qui sera le roi de l’autonomie?
Nutzt die zuckerfreien Kräuterwürfel als sportlichen Power-Garanten vor dem Rennen: Langläufer Nicola Wigger.
Présenté par
«Les Ricola Drink Cubes m'ont donné le boost nécessaire!»
Nicola Wigger, fondeur olympique
«Les Ricola Drink Cubes m'ont donné le boost nécessaire!»
Pourquoi les demi-bouteilles ont le vent en poupe
Présenté par
Pourquoi les demi-bouteilles ont le vent en poupe
Petits formats, grand effet!
Pourquoi les demi-bouteilles ont le vent en poupe
Comment l’accès aux marchés étrangers profite à notre économie locale
Présenté par
Comment l’accès aux marchés étrangers profite à notre économie locale
Chronique
L’ouverture qui crée des emplois ici
Comment grille-t-on un burger, des brochettes ou un kebab?
Présenté par
Comment grille-t-on un burger, des brochettes ou un kebab?
Gril challenge
On a testé vos meilleures recettes de grillades
Du Red Bull Ring au simulateur de Lucerne
Présenté par
Du Red Bull Ring au simulateur de Lucerne
Vivre la Formule 1 de près
Du Red Bull Ring au simulateur de Lucerne
L’équipe nationale de demain joue-t-elle ici?
Présenté par
L’équipe nationale de demain joue-t-elle ici?
Coupe de football de l'UBS
L’équipe nationale de demain joue-t-elle ici?
Des célébrités rejoignent la plus grande communauté de fans de Suisse
Présenté par
Des célébrités rejoignent la plus grande communauté de fans de Suisse
Maillot XXL
Des célébrités rejoignent la plus grande communauté de fans de Suisse
Six vins parfaits pour les belles soirées qui arrivent
Présenté par
Six vins parfaits pour les belles soirées qui arrivent
Enfin l'heure de l'apéro
Six vins parfaits pour les belles soirées qui arrivent
Boire gratuitement en route: pourquoi nos fontaines valent de l'or
Présentè par
Boire gratuitement en route: pourquoi nos fontaines valent de l'or
Un record du monde
Pourquoi nos fontaines valent de l'or?
Ce qui se cache derrière le succès des microdrinks
Présenté par
Ce qui se cache derrière le succès des microdrinks
Contrer la soif avec du goût
Ce qui se cache derrière le succès des Microdrinks
Articles les plus lus
    Articles les plus lus