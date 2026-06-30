Jennifer Covo succède à Philippe Revaz et présentera le 19h30 de la RTS dès le 17 août. Après 7 ans à la tête du journal, Revaz rejoindra l'émission «Mise au point», marquant un nouveau chapitre pour la rédaction.

Philippe Revaz quitte le 19h30 pour animer «Mise au point»

Philippe Revaz quitte le 19h30 pour animer «Mise au point»

Jennifer Covo prendra les commandes du «19h30» de la RTS en semaine dès le 17 août, succédant à Philippe Revaz, qui occupait ce poste depuis 2019. Après 16 ans à la RTS, dont elle est devenue l’un des visages phares des journaux du week-end depuis 2015, Covo sera désormais chargée de présenter les actualités suisses et internationales du lundi au jeudi.

Pour les éditions du week-end, la RTS a choisi Valentin Emery, actuel animateur de «Forum» sur RTS Première. Journaliste chevronné et Genevois d’origine, il a grandi dans un environnement où l’actualité occupait une place centrale. Il reprendra les éditions du «19h30» et du «12h45» de vendredi à dimanche.

«Expérience et innovation pour assurer la suite»

Philippe Revaz, quant à lui, s’apprête à tourner une page après sept ans à la tête du «19h30». Sa dernière présentation est prévue le 9 juillet. Dès la rentrée, il rejoindra l’émission «Mise au point». «Ces nominations allient expérience et innovation pour assurer la suite du 19h30 et de Mise au point», souligne Pierre-Olivier Volet, rédacteur en chef de la RTS.

Avec 66% de part de marché pour le «19h30» et 43% pour «Mise au point» en 2025, la RTS reste leader incontesté des informations télévisées en Suisse romande. Un défi que les nouveaux présentateurs relèveront dès leur entrée en fonction.