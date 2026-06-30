Jennifer Covo prendra les commandes du «19h30» de la RTS en semaine dès le 17 août, succédant à Philippe Revaz, qui occupait ce poste depuis 2019. Après 16 ans à la RTS, dont elle est devenue l’un des visages phares des journaux du week-end depuis 2015, Covo sera désormais chargée de présenter les actualités suisses et internationales du lundi au jeudi.
Pour les éditions du week-end, la RTS a choisi Valentin Emery, actuel animateur de «Forum» sur RTS Première. Journaliste chevronné et Genevois d’origine, il a grandi dans un environnement où l’actualité occupait une place centrale. Il reprendra les éditions du «19h30» et du «12h45» de vendredi à dimanche.
«Expérience et innovation pour assurer la suite»
Philippe Revaz, quant à lui, s’apprête à tourner une page après sept ans à la tête du «19h30». Sa dernière présentation est prévue le 9 juillet. Dès la rentrée, il rejoindra l’émission «Mise au point». «Ces nominations allient expérience et innovation pour assurer la suite du 19h30 et de Mise au point», souligne Pierre-Olivier Volet, rédacteur en chef de la RTS.
Avec 66% de part de marché pour le «19h30» et 43% pour «Mise au point» en 2025, la RTS reste leader incontesté des informations télévisées en Suisse romande. Un défi que les nouveaux présentateurs relèveront dès leur entrée en fonction.