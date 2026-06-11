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Interdite du territoire
Une journaliste correspondante pour la RTS refoulée par Israël

Les autorités israéliennes ont expulsé la journaliste française Alice Froussard, accusée de soutenir le Hamas. Travaillant pour Radio France et la RTS, elle a été renvoyée en France jeudi.
Publié: il y a 46 minutes
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Dernière mise à jour: il y a 40 minutes
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Alice Froussard a été refoulée par les autorités israéliennes.
Photo: DR
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AFP Agence France-Presse

Les autorités israéliennes ont annoncé jeudi avoir interdit d'entrée et refoulé une journaliste française, Alice Froussard, couvrant depuis plusieurs années le conflit israélo-palestinien pour Radio France et Radio France International (RFI).

Journaliste indépendante pour la RTS, mediapart ou encore Radio France, Alice Froussard «a tenté d'entrer en Israël et de reprendre son travail ici de manière permanente, mais la recommandation du ministère a été acceptée, et la journaliste a été expulsée et remise dans un avion pour la France», écrit dans un communiqué le ministre de la Diaspora et de la Lutte contre l'antisémitisme, Amichaï Chikli, accusant la journaliste d'être un soutien du mouvement islamiste palestinien Hamas.

Des communiqués de Radio France et RFI sont attendus dans la journée à propos de ce refus d'entrée survenant deux jours après l'annonce par Paris d'une interdiction du territoire français visant le ministre des Finances israélien, Bezalel Smotrich, à qui les autorités française reprochent notamment de promouvoir l'annexion de la Cisjordanie. 

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