Les recruteurs s'appuient de plus en plus sur des outils d'intelligence artificielle pour trier les dossiers de candidature. Un spécialiste vous aide à optimiser votre lettre de motivation pour augmenter vos chances de passser cette première sélection.

Ellen De Meester Journaliste Blick

Telle l'assistante omnipotente et indispensable qu'elle aspire tant à devenir, l'intelligence artificielle constitue une arme de choix, lorsqu'il s'agit de décrocher un nouveau job. D'après un rapport réalisé en 2025 par la firme américaine Career Group Companies, 65% des personnes en recherche d'emploi s'appuient sur l'IA lors du processus de candidature. Et les missions qu'elles lui confient sont aussi diverses qu'importantes: 19% d'entre elles l'utilisent pour peaufiner leur CV, tandis que 20% y ont recours lorsqu'il s'agit de rédiger une lettre de motivation irréprochable.

Du côté des recruteurs aussi, l'IA représente une béquille importante: elle renforce désormais les fameux ATS (Applicant tracking systems), des outils permettant de trier les candidatures et souvent utilisés par de grandes entreprises, ensevelies sous des flopées de dossiers: «Aujourd’hui, l’intelligence artificielle est de plus en plus intégrée à ces outils, observe Valérie Isabel, consultante senior au cabinet de recrutement lausannois Finders. Ce n'est pas systématiquement le cas, mais il s'agit bien d'une tendance de fond. Elle permet notamment d’analyser les CV et de faire ressortir automatiquement des mots-clés ou des compétences.»

Ainsi que le rapporte la BBC, 89% des employeurs britanniques, sondés par LinkedIn, ont l'intention d'utiliser davantage l'IA dans leurs processus de recrutement, dès cette année.

Est-ce vraiment le robot qui choisit?

Notre avenir professionnel se trouve-t-il donc entre les mains d'un robot, dopé au perfectionnisme mais indéniablement biaisé et victime d'hallucinations? Il y a de quoi paniquer un peu, surtout lorsque ChatGPT et consorts nous évoquent toujours une forme inquiétante d'ésotérisme.

«La décision finale reste humaine, rassure Valérie Isabel. C’est un enjeu majeur dans le métier de recruteur: tirer parti de l’IA comme outil d’aide, sans lui déléguer la décision, afin de limiter les biais que nous cherchons justement à réduire. Les évolutions vont très vite, à nous de rester vigilants pour que la technologie reste un outil, et non un décideur.»

Le recrutement 100% automatisé est interdit

Sans oublier que la Loi fédérale sur la protection des données (LPD) limite largement les processus de recrutement totalement automatisés: «Par exemple, on ne peut soumettre une dizaine de dossiers différents à ChatGPT, lui demander d’identifier le meilleur candidat et décider de l’engager sur le champ, indique Matthieu Corthésy, directeur d'Outilia, une agence de formation à l'IA. Le robot facilite le processus, bien sûr, mais ce n’est pas lui qui a le dernier mot.»

A noter que cette même loi empêche également un recruteur d'entrer le nom d'une personne dans un outil tiers à l'entreprise, sans la prévenir au préalable. Elle protège par ailleurs les données personnelles des candidats, lorsque les recruteurs utilisent ce type d'outil: «Car les informations contenues dans un CV sont vraiment propres à la personne, pointe notre expert. Même en anonymisant le document, on peut se demander si son auteur ne sera pas identifiable. Pour certains, il est inadmissible, par exemple, d’entrer un CV dans ChatGPT, même après avoir enlevé les informations personnelles.»

Faut-il écrire son CV pour une IA?

Cela dit, il arrive de plus en plus souvent que le premier «tri» soit réalisé par une intelligence artificielle, dotée de son propre langage. Faut-il, pour cette raison, adapter la mise en page et la formulation d'un dossier de candidature à l'IA, afin qu'elle le remarque plus facilement?

Pas forcément, affirme Matthieu Corthésy: l'IA n'est qu'un outil, et il est crucial de retenir l'attention des humains. «L’oeil des recruteurs s’affine, les dossiers rédigés par l’IA sont de plus en plus identifiables, note-t-il. Le plus important est de rester lisible et concis, en évitant le 'vernis' typique de l’IA, avec des italiques et les listes à foison. Comme la décision finale appartiendra au recruteur, il est toujours plus important d’optimiser le dossier pour l’humain, plutôt que pour l’IA.» Cela ne signifie pas, en revanche, que l'IA ne peut pas nous aider à optimiser un dossier! Voici quelques «hacks» pour mettre toutes les chances de votre côté:

1 Gare aux designs de Canva, illisibles pour l'IA

Cela semble évident, mais pour que l'intelligence artificielle puisse remarquer un CV, il faut déjà qu'elle puisse le lire. Matthieu Corthésy conseille ainsi de s'assurer que le format du document soit adapté, afin d'éviter que plusieurs paragraphes importants n'échappent à l'analyse instantanée du robot: «Même si le design des CV proposés par la célèbre plateforme Canva est graphiquement joli, les ATS et l’IA peuvent avoir de la peine à les lire, en raison de la superposition de calques, explique-t-il. Pour contourner ce problème, on peut exporter le document dans le format 'PDF print', afin de supprimer ces calques.»

Pour vérifier si cela a marché, il convient simplement d'utiliser la commande «Cntrl+A»: si le texte entier est sélectionné, l’IA pourra le lire dans son intégralité. Si des paragraphes ne sont pas surlignés, on doit partir du principe que l’outil ne les remarquera pas.

2 Demander à l'IA d'identifier les bons mots clés

Avant même de réfléchir au format, il faut évidemment s'assurer que le contenu du dossier soit satisfaisant et percutant pour les recruteurs. «On peut commencer par demander à l’IA d’analyser le descriptif de poste et d’en tirer les mots clés importants, avant de lui demander d’optimiser notre lettre de motivation en les prenant en compte, propose Matthieu Corthésy. Cela peut aider notre dossier à arriver sur le bureau du recruteur.»

A noter que l'intelligence artificielle ne dépend plus autant des mots clés, lorsqu'elle «scanne» un texte: elle est désormais capable d'en saisir le contexte, bien que ces termes phares restent des points d'ancrage importants.

3 Ajouter «de l'humain» à la lettre de motivation

En soumettant le descriptif du poste et un CV a une intelligence artificielle, il est incroyablement facile d'obtenir une lettre de motivation parfaite en deux secondes chrono. Cette efficacité est vertigineuse, mais c’est là que réside le piège: «Beaucoup de personnes se disent que le travail est fait, alors qu’il ne s’agit que d’une base, souligne Matthieu Corthésy. Il est essentiel de la retravailler, en y ajoutant le côté humain». En effet, si ChatGPT réalise tout le travail, chez tous les candidats, les recruteurs risquent de recevoir quinze fois la même lettre.

Notre expert recommande ainsi d'y ajouter quelques exemples personnels, des récits concis soulignant nos expériences précédentes et permettant de prouver qu'on est capables de résoudre des problèmes. L'IA, dans sa froide perfection, n'a pas accès à tout ce panel de souvenirs et de richesse professionnelle: «On peut tout faire avec ces outils, mais la capacité à optimiser le gain de temps obtenu distingue les personnes qui utilisent intelligemment l’IA», pointe Matthieu Corthésy.

4 Anticiper l'entretien, grâce à ChatGPT

Une fois que le dossier a survécu au tri de l'intelligence artificielle, le recruteur (humain) prend le relais. A ce moment-là, notre intervenant suggère de préparer un éventuel entretien à l'aide de ChatGPT, qui peut facilement se glisser dans la peau du futur employeur: «On peut lui demander de nous poser toutes les questions qui risquent de tomber, et ensuite d'évaluer nos réponses.»

C'est aussi à ce moment-là que la minutie avec laquelle on a retravaillé les textes générés par l'IA peut devenir cruciale. Surtout si l'on a laissé quelques petits mensonges embellir le CV, histoire de briller parmi la cohue d'adversaires. «Je conseille d’éviter de créer des dissonances dans les attentes, conclut Matthieu Corthésy. Face à une lettre très éloquente, un recruteur sera très déconcerté de rencontrer, lors d’un entretien, une personne qui ne maîtrise pas le français.»