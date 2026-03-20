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Une réforme lancée
Berne veut faciliter l’accès à l’emploi des migrants

Le Conseil fédéral veut faciliter l’accès au travail pour les requérants d’asile et les bénéficiaires du statut S. De nouvelles mesures sont mises en consultation jusqu’à fin juin.
Publié: il y a 19 minutes
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Dernière mise à jour: il y a 15 minutes
Le Conseil fédéral met en consultation des mesures pour favoriser l’emploi des migrants.
Photo: Getty Images
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ATS Agence télégraphique suisse

Les requérants d'asile, les bénéficiaires du statut S et les étrangers doivent pouvoir exercer une activité lucrative. Le Conseil fédéral a mis en consultation vendredi jusqu'au 29 juin une extension de l'ordonnance sur l'intégration des étrangers.

Le mandat d’intégration en faveur des bénéficiaires du statut S doit être inscrit au niveau de l’ordonnance. Par ailleurs, le programme pilote de préapprentissage d’intégration (PAI), qui prépare les adolescents et les jeunes adultes étrangers arrivés tardivement en Suisse à suivre un apprentissage, doit devenir un programme fédéral permanent.

Des mesures d'intégration

Les personnes dont la demande de statut S est en cours de traitement doivent désormais être autorisées à travailler. C'est déjà le cas pour les requérants d’asile moyennant une autorisation préalable de la part de l’autorité cantonale compétente. Ces mesures d'intégration doivent être financées par les contributions fédérales, déjà avant qu'une décision soit rendue.

Les cantons pourront également recourir aux contributions fédérales pour mettre en oeuvre des mesures d'intégration plus poussées pour les requérants d'asile. Ceux-ci doivent avoir accès à toutes les mesures de première intégration, comme les évaluations de potentiel ou encore les programmes visant à promouvoir l’aptitude à suivre une formation ou l’employabilité. Actuellement, l’encouragement proposé se limite aux offres de formation, notamment linguistique.

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