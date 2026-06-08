Le baigneur recherché dans le Rhône depuis dimanche est sain et sauf. La police cantonale genevoise l'a confirmé ce lundi à la «Tribune de Genève».

Le baigneur recherché dans le Rhône a regagné la rive sain et sauf

Le baigneur recherché dans le Rhône a regagné la rive sain et sauf

Leo Vonlanthen Journaliste Blick

Après la peur, le soulagement. Le baigneur disparu dimanche au bord du Rhône a pu regagner la rive sain et sauf, a indiqué lundi matin le porte-parole de la police cantonale genevoise à nos confrères de la «Tribune de Genève». L'enquête a en effet permis de déterminer que le jeune était parvenu à s'extraire de l'eau.

Cette déclaration sonne comme une délivrance. Dimanche, sur les coups de 18 heures, une importante opération de recherche avait mobilisé 25 personnes, parmi lesquelles des pompiers, des policiers et des ambulanciers.

Plus tard dans la soirée, l'officier de communication de la police cantonale genevoise précisait que quatre baigneurs avaient sauté à l'eau, mais que seuls trois d'entre eux avaient regagnés la terre ferme. Le responsable communication du Service d'incendies et de secours (SIS), Nicolas Millot, expliquait dans la foulée que plusieurs plongeurs avaient dû être dépêchés entre le barrage du Seujet – fermé pour l'occasion – et le Pont Sous-Terre, le tout dans une eau à 16,8 degrés.

Conseils à destination des baigneurs

Pour s'éviter ce type de frayeur, le SIS émet plusieurs recommandations pour une baignade en toute sécurité: