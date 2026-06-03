Un gigantesque silure a été filmé près des Bains des Pâquis, à Genève. La vidéo, publiée mardi sur Instagram par le plongeur Jean-David Duval, montre le poisson nageant paisiblement à proximité de ce spot très fréquenté. Une présence remarquée... qui n'a rien d'anormal.

Un plongeur filme un énorme silure aux Bains des Pâquis

Un plongeur filme un énorme silure aux Bains des Pâquis

Leo Vonlanthen Journaliste Blick

La séquence est exceptionnelle. Un plongeur a publié, mardi, sur son compte Instagram une vidéo d'un gigantesque silure nageant dans les Bains des Pâquis, en plein coeur de Genève.

On y voit le cliff diver Jean-David Duval s'extasier: «Les gars, il faut que je vous montre l'énorme silure aux Bains des Pâquis». L'homme réoriente ensuite sa caméra et se dirige ensuite vers l'un des plongeoirs.

Les images qui suivent sont impressionnantes tant par leur qualité que par leur caractère insolite. A seulement quelques centaines de mètres du jet d'eau de Genève, un immense poisson prélasse paisiblement. «C'est pas méchant, mais allez pas l'embêter», écrit le plongeur en sous-titre de sa vidéo. Il protège ses oeufs».

Tout sauf une première

Contacté par Blick, Vittorio Foglia, président de la Société de sauvetage de Genève, précise que la présence du poisson dans le secteur n'a rien d'anormal: «Il y a beaucoup de silures aux Bains des Pâquis, les gens qui ont l'habitude de venir savent qu'ils sont là.» Selon lui, il n'y a même pas besoin de piquer une tête pour s'en rendre compte: «Si vous venez vous balader tôt le matin, quand il n'y a personne, vous pourrez les voir depuis en haut.»

Aucune raison de paniquer pour autant: malgré leur taille et leur morphologie imposantes, les silures sont parfaitement inoffensifs pour l'être humain. Pour le reste de la faune lémanique, c'est une autre histoire...