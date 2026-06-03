DE
FR
Un plongeur se retrouve nez à nez avec un énorme silure aux Bains des Pâquis
0:26
La vidéo devient virale:Il se retrouve nez à nez avec un énorme silure aux Bains des Pâquis

«Ce n'est pas méchant»
Un plongeur filme un énorme silure aux Bains des Pâquis

Un gigantesque silure a été filmé près des Bains des Pâquis, à Genève. La vidéo, publiée mardi sur Instagram par le plongeur Jean-David Duval, montre le poisson nageant paisiblement à proximité de ce spot très fréquenté. Une présence remarquée... qui n'a rien d'anormal.
Publié: il y a 18 minutes
1/2
Une scène surréaliste a été immortalisée aux Bains des Pâquis, à Genève.
Photo: keystone-sda.ch
LEO_FACE (1).png
Leo VonlanthenJournaliste Blick

La séquence est exceptionnelle. Un plongeur a publié, mardi, sur son compte Instagram une vidéo d'un gigantesque silure nageant dans les Bains des Pâquis, en plein coeur de Genève.

On y voit le cliff diver Jean-David Duval s'extasier: «Les gars, il faut que je vous montre l'énorme silure aux Bains des Pâquis». L'homme réoriente ensuite sa caméra et se dirige ensuite vers l'un des plongeoirs.

Les images qui suivent sont impressionnantes tant par leur qualité que par leur caractère insolite. A seulement quelques centaines de mètres du jet d'eau de Genève, un immense poisson prélasse paisiblement. «C'est pas méchant, mais allez pas l'embêter», écrit le plongeur en sous-titre de sa vidéo. Il protège ses oeufs».

Tout sauf une première

Contacté par Blick, Vittorio Foglia, président de la Société de sauvetage de Genève, précise que la présence du poisson dans le secteur n'a rien d'anormal: «Il y a beaucoup de silures aux Bains des Pâquis, les gens qui ont l'habitude de venir savent qu'ils sont là.» Selon lui, il n'y a même pas besoin de piquer une tête pour s'en rendre compte: «Si vous venez vous balader tôt le matin, quand il n'y a personne, vous pourrez les voir depuis en haut.»

A lire aussi
Ce pêcheur a capturé le plus grand silure de Suisse, il nous raconte
Témoignage
Le récit du pêcheur
«Le silure était presque aussi gros que mon bateau»
Le plus gros silure de Suisse pêché dans le lac de Neuchâtel
Les 5 infos du jour
Le plus gros silure de Suisse pêché dans le lac de Neuchâtel

Aucune raison de paniquer pour autant: malgré leur taille et leur morphologie imposantes, les silures sont parfaitement inoffensifs pour l'être humain. Pour le reste de la faune lémanique, c'est une autre histoire...

Découvrez nos contenus sponsorisés
Comment l’accès aux marchés étrangers profite à notre économie locale
Présenté par
Comment l’accès aux marchés étrangers profite à notre économie locale
Chronique
L’ouverture qui crée des emplois ici
Comment grille-t-on un burger, des brochettes ou un kebab?
Présenté par
Comment grille-t-on un burger, des brochettes ou un kebab?
Gril challenge
On a testé vos meilleures recettes de grillades
Du Red Bull Ring au simulateur de Lucerne
Présenté par
Du Red Bull Ring au simulateur de Lucerne
Vivre la Formule 1 de près
Du Red Bull Ring au simulateur de Lucerne
L’équipe nationale de demain joue-t-elle ici?
Présenté par
L’équipe nationale de demain joue-t-elle ici?
Coupe de football de l'UBS
L’équipe nationale de demain joue-t-elle ici?
Des célébrités rejoignent la plus grande communauté de fans de Suisse
Présenté par
Des célébrités rejoignent la plus grande communauté de fans de Suisse
Maillot XXL
Des célébrités rejoignent la plus grande communauté de fans de Suisse
Six vins parfaits pour les belles soirées qui arrivent
Présenté par
Six vins parfaits pour les belles soirées qui arrivent
Enfin l'heure de l'apéro
Six vins parfaits pour les belles soirées qui arrivent
Boire gratuitement en route: pourquoi nos fontaines valent de l'or
Présentè par
Boire gratuitement en route: pourquoi nos fontaines valent de l'or
Un record du monde
Pourquoi nos fontaines valent de l'or?
Ce qui se cache derrière le succès des microdrinks
Présenté par
Ce qui se cache derrière le succès des microdrinks
Contrer la soif avec du goût
Ce qui se cache derrière le succès des Microdrinks
Articles les plus lus
    Articles les plus lus