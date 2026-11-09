Ainsi que l'a annoncé l'Etat de Vaud ce matin, le capitaine Steve Demierre dirigera l'Académie de police de Savatan dès le 1er janvier. Il succèdera ainsi au colonel Alain Bergonzoli, qui était en poste depuis 2008.

L'Académie de Police de Savatan a nommé un nouveau directeur

L'Académie de Police de Savatan a nommé un nouveau directeur

Ellen De Meester Journaliste Blick

L'école de police de Savatan (VS) a trouvé son nouveau directeur, annonçait ce matin l'Etat de Vaud. Dès le 1er janvier 2027, le capitaine Steve Demierre, actuellement chef de la formation à la police cantonale vaudoise, prendra les rennes de l'Académie. Il succède ainsi au colonel Alain Bergonzoli, resté en poste de 2008 jusqu'à son départ en retraite, le 31 octobre dernier. L'établissement n'a donc pas connu de nouveau directeur depuis dix-huit ans.

D'après un communiqué de l'Etat de Vaud, l'intérim sera assuré par le capitaine Vincent Cornu, chef d’état-major de l'Académie.

Vingt ans d'expérience dans la gendarmerie

Après des débuts au sein de la Police municipale de Lausanne, Steve Demierre a travaillé durant plus de vingt ans dans la gendarmerie vaudoise, passant du terrain au domaine de la formation et occupant notamment les fonctions de chef de groupe au Détachement d’action rapide et de dissuasion (DARD) et de remplaçant du chef de la Cellule des engagements majeurs de la gendarmerie (CEMAG).

Agé de 51 ans, il a été retenu «tant pour ses qualités humaines et de management que pour ses compétences variées en matière opérationnelle, de conduite et de formation à différents niveaux», précise le communiqué.

Pour rappel, l'Académie a formé plus de 2800 policiers valaisans, vaudois et genevois depuis sa création en 2004. Or, le site de Savatan devrait progressivement disparaître d'ici à 2030: les aspirants valaisans ont déjà déménagé à Sion, tandis que les Vaudois devraient transférer leurs activités à Moudon durant ces trois prochaines années.