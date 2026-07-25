Surprise à Paléo: un spectacle de drones supplémentaire illuminera le ciel de l'Asse ce samedi à 1h10 du matin. Cette nouveauté pousse les organisateurs à adapter légèrement les horaires des concerts.

Surprise! Paléo annonce un spectacle de drones ce soir

Surprise! Paléo annonce un spectacle de drones ce soir

Luisa Gambaro Journaliste RP

Le ciel de la Plaine de l'Asse va briller un peu plus que prévu ce soir! Les organisateurs du festival l'ont annoncé ce samedi dans un communiqué: une représentation supplémentaire du show de drones est ajoutée au programme de la nuit, juste après la prestation de Katy Perry.

C'est à 1h10 du matin précis que plus de mille appareils volant en synchronie s'élanceront dans les airs pour un ballet lumineux de 15 minutes. Imaginée par les spécialistes du Groupe F et rythmée par un mix de DJ Zebra, cette création visuelle grimpera jusqu'à 500 mètres de hauteur, s'imposant comme l'un des projets technologiques les plus impressionnants jamais vus dans le pays.

Le show de dimanche maintenu

Cet ajout nocturne a toutefois poussé l'équipe du festival à réorganiser le déroulement de la soirée. Une dizaine d'artistes voient leurs horaires légèrement ajustés, à l'image des concerts de Vanessa Paradis, Helena, Jok'Air ou encore de la star américaine Katy Perry. Les festivaliers sont donc invités à consulter le site officiel ou l'application mobile de l'événement pour vérifier la grille actualisée.

Pour les retardataires ou ceux qui préféraient attendre la fin du week-end, la session de dimanche soir reste maintenue à 23h15, si les conditions météo le permettent.