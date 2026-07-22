Le plat copieux de nouilles aux légumes à moins de dix francs n’existe plus depuis longtemps. Après Festi’neuch et Montreux Jazz, on a essayé de manger pour moins de dix francs dans l’enceinte du Paléo.

En bref Généré par l’IA, vérifié par la rédaction Le festival Paléo à Nyon propose une variété de stands culinaires pour tous les budgets, avec des options allant des boulettes Ikea aux plats nordiques comme les smörrebröds. Les festivaliers peuvent découvrir des saveurs diverses, du salé au sucré, malgré des prix souvent élevés.

Parmi les choix économiques, on trouve les boulettes à 4-5 CHF, les smörrebröds végétariens à 5 CHF ou encore des portions de frites à 5 CHF. Les desserts incluent des cupcakes à 3 CHF ou des milkshakes à 4 CHF.

Avec un budget de 10 CHF, il est possible de composer un menu simple, par exemple avec un smörrebröd végé et un milkshake (9 CHF), ou une empanada au bœuf (7 CHF) accompagnée d'un cannelé à 3,90 CHF.

Bon, le célèbre évènement nyonnais est plus un festival de nourriture que de musique. Avec une centaine de stands culinaires, difficile d’être exhaustif. Mais on a quand même trouvé quelques options pour les festivaliers affamés, malgré leur porte-monnaie limité.

En fendant la foule, on repère vite – au flair – les grands classiques: les gaufres Manneke Kris, désormais disponibles en version salée, les lobster rolls ou encore les brochettes de Wapiti. Mais lorsqu’il s’agit de respecter un budget limité à dix balles, il faut aller voir ailleurs et faire des choix draconiens. Du village du monde nordique aux nouveautés, en passant par les classiques, on vous emmène dans notre quête des prix les plus doux.

L’ambiance nordique, entre boulettes Ikea et Vikings

Une nouveauté cette année, le partenariat de Paléo avec IKEA au Village du Monde – pour les meubles, mais surtout pour les boulettes. En termes de nourriture pas chère, ces petits pots de cinq pièces noyées dans la sauce brune crémeuse et la confiture d’airelles vont faire de l'œil à beaucoup de festivaliers. A la viande pour 5 francs et végétariennes pour 4 francs, ça se place là. Mais pour être honnête, le goût n’est pas terrible. Et que dire de la texture… Bon, vous savez à quoi vous attendre: ce sont exactement les mêmes qu’à la cafétéria perdue dans le dédale du grand magasin suédois. Alors évitons la facilité et plongeons dans l’inconnu.

Les tartines (smörrebröds) du stand Mormor’s Hytte sont de bien meilleures candidates, toujours dans l’ambiance nordique: très costaudes, elles tombent sur l’estomac comme des menhirs et pourraient rassasier un viking fraîchement débarqué des mers.

En plus, elles constituent probablement l’une des options les plus saines du festival. La version végé «Green Garden» (fromage frais, pickles d’oignon et de concombre) se déguste pour 5 francs seulement, tandis que la «Nordic Kaviar», au poisson, coûte 7 francs. De quoi, pour cette année du moins, remplacer le cultissime stand des tartines, non loin de la sortie du festival, qui ne vient plus depuis quelques années.

De quoi picorer, pour goûter à tout

S’il vous faut une bonne dose de gras, histoire d’absorber un peu les deux Nordic mules sirotés au Village du Monde (oui, il y en a, et même en version Virgin), il y a des options! Les indétrônables portions de frites permettent de garder du budget pour le dessert – celles de Wanted Burger sont à 5 francs. On peut aussi se tourner vers des samossas au bœuf, au poisson ou aux légumes (à 3,50 francs la pièce), ou de très copieuses empanadas au bœuf ou au poulet (7 francs), qui comptent, en elles-mêmes, pour un repas entier. On peut tout aussi bien parier sur les irréductibles arancinis (6 francs la pièce), ces boules de riz frites à l’italienne. Nous avons goûté – et apprécié – la version au lard et à la pistache, mais les goûts sont variés.

Pour combler l’absence flagrante de légumes, il est possible de picorer quelques accompagnements. Comme le coleslaw ou la purée de petits pois «mushy peas» à trois francs, de grands classiques british qui accompagnent d’ordinaire un «Fish n’Chips».

Le dessert… petit mais esthétique?

En soustrayant rapidement le prix des plats salés mentionnés ci-dessus, il ne reste plus qu’une poignée de francs pour la touche sucrée. Les options s’avèrent donc très restreintes, à commencer par les cupcakes de Melazic, fidèles à Paléo depuis plusieurs années. Point bonus: certains sont agrémentés d’une petite pipette d’alcool, à infuser dans le gâteau. Certes, une seule bouchée coûte 3 francs… mais c’est une bouchée très instagrammable!

Comme cette question a fait débat, parmi les goûteuses et goûteurs de Blick, on s’est rapidement retournés vers le milkshake lait-chocolat du stand Swissmilk (4 francs), les cannelés spéculoos-rhum (3,90 francs) ou encore les saveurs originales de l’Artisan Glacier (on a testé l’insolite fraise-pomme, pour 4 francs).

Notre suggestion de menu final

Après avoir dégusté la majorité des plats mentionnés, voici trois menus aussi équilibrés que possible, pour 10 francs et moins. En combinant le Smörrebröd végé et un milkshake, on n’atteint même pas la limite (9 francs). Une portion de frites (5 francs) et des boulettes Ikea (4 francs) se passent de dessert… mais nous ne sommes pas tous des becs sucrés.

Enfin, en choisissant une empanada au bœuf (7 francs), il nous reste de l’argent pour un cannelé (3 fr. 90). Bon, on triche un peu… mais la version mini est un franc moins chère, si jamais! Pari tenu. Mais c’était quand même un défi. Les prix, à Paléo comme dans les autres festivals romands, restent passablement élevés.