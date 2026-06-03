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La sécurité inquiète
La manif No-G7 ne passera finalement pas par le pont du Mont-Blanc

La coalition No-G7, qui prépare une manifestation le 14 juin à Genève contre le Sommet du G7, critique le parcours imposé par le Conseil d'Etat, jugé risqué pour la sécurité. Des négociations sont en cours.
Publié: il y a 53 minutes
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Dernière mise à jour: il y a 14 minutes
Des membres de la coalition No-G7 devant l'hotel de ville de Genève, le 28 mai 2026.
Photo: KEYSTONE
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Solène Monney et ATS Agence télégraphique suisse

Les discussions se poursuivent à Genève sur la manifestation du 14 juin contre le Sommet du G7 qui se tiendra dès le lendemain à Evian-les-Bains (F). La coalition No-G7 entre en matière sur le parcours imposé par le Conseil d'Etat qui se cantonne à la rive droite, mais elle veut négocier des modifications afin d'améliorer la sécurité. Le groupement accepterait ainsi de ne pas passer par le pont du Mont-Blanc, pierre d'achoppement avec le gouvernement genevois.

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«Vu l'intransigeance du Conseil d'Etat, nous entrons en matière sur sa proposition. Mais certains points du tracé sont problématiques au niveau de la sécurité», a indiqué mercredi matin Françoise Nyffeler, responsable légale de la manifestation, interrogée par Keystone-ATS.

La coalition No-G7, qui rassemble plus de 60 organisations, s'est réunie mardi soir 2 juin pour prendre position sur ce parcours. Au terme d'une «discussion fournie», la coalition reste convaincue que «le U lacustre est la meilleure solution et la plus simple», alors que l'itinéraire sur la rive doite comporte des points dangereux.

«La sécurité doit être négociée»

«Le passage devant le pont du Mont-Blanc barré par la police – un symbole désastreux pour l'image de Genève – comporte un risque de confrontation. Il faut éviter la provocation», a souligné la militante féministe. Celle avait dénoncé cette partie du tracé lors d'une récente interview à Blick: «Faire passer une manifestation devant un tel dispositif, c’est prendre des risques considérables.» 

Les travaux à la place des Nations et les îlots centraux à la rue de la Servette posent aussi problème, notamment par rapport à la fluidité d'une importante manifestation. Une situation aussi dénoncé il y a une semaine à Blick.

Le Conseil d'Etat genevois a proposé un tracé pour la manifestation No-G7 portant uniquement sur la rive droite
Photo: Canton de Genève

La coalition a adressé un courriel à la conseillère d'Etat Carole-Anne Kast, en charge de la sécurité, en vue d'une rencontre. «Nous appelons à une manifestation large et populaire. La sécurité doit être négociée pour assurer des conditions pacifiques», a relevé Françoise Nyffeler. La position du Conseil d'Etat, qui se réunit chaque mercredi matin, est attendue dans l'après-midi.

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