Les fraises au chocolat proposées par Nico Capone au marché de Noël de Montreux suscitent de nombreuses critiques sur les réseaux sociaux. Interrogé par Blick, l’influenceur défend son choix, mais refuse de préciser la provenance de ses fruits.

Le stand de ce célèbre influenceur suisse fait déjà polémique à Montreux

Le stand de ce célèbre influenceur suisse fait déjà polémique à Montreux

En bref Nico Capone propose des fraises au chocolat au marché de Noël de Montreux, suscitant de nombreuses critiques sur les réseaux sociaux

L’influenceur suisse défend son choix commercial et dénonce une polémique «disproportionnée»

Malgré nos questions, il ne souhaite pas préciser la provenance de ses fraises

Solène Monney Journaliste Blick

Ah, les fameux marchés de Noël, avec leurs pains d’épices, leurs vins chauds et… leurs fraises en plein mois de novembre. On repassera pour la tradition, mais pas pour la polémique. A Montreux, le chalet de la boulangerie-pâtisserie du célèbre influenceur suisse Nico Capone fait parler de lui, et pas forcément pour les bonnes raisons.

Alors qu’une flopée d’influenceurs fait la promotion de son chalet sur les réseaux sociaux, c’est un tout autre détail qui a retenu l’attention des internautes. «Des fraises en cette saison... J’ai pas les mots», «Des fraises à cette saison? Ca veut tout dire pour le reste des produits», «Non mais des fraises en hiver sérieusement...», «Vraiment des fraises pour un marché de Noël?». Difficile de passer à côté des commentaires critiques qui se multiplient sous les vidéos promotionnelles.

Au cœur de la polémique? Un gobelet en plastique rempli de fraises généreusement nappées de chocolat liquide. Si la gourmandise se veut alléchante, c’est surtout la saisonnalité du fruit qui fait tiquer les internautes. Et la polémique semble quelque peu embarrasser le célèbre influenceur suisse.

«Une polémique disproportionnée»

Interrogé par Blick, Nico Capone ne semble pas particulièrement disposé à s’étendre sur le sujet. Il nous indique néanmoins avoir pris connaissance des commentaires négatifs et comprendre les interrogations que suscite ce produit.

L’influenceur balaie toutefois les critiques. Selon lui, les choses sont claires dans son chalet de Montreux: «Nous ne prétendons pas proposer des fraises suisses de saison.» Pour le Vaudois, l’essentiel est de proposer «un produit qui plaît à notre clientèle». Et à en croire ses propos, ses fraises au chocolat rencontrent «un véritable succès» et trouvent parfaitement leur place dans son offre commerciale. «Notre métier est aussi de proposer des produits qui font plaisir aux gens», souligne-t-il.

Si Nico Capone ne nie pas l’importance de la saisonnalité et de l’origine des produits, il pointe néanmoins ce qu’il considère comme une contradiction chez les consommateurs. «Nous trouvons intéressant que ce débat se focalise autant sur les fraises, alors que notre consommation quotidienne repose également sur de nombreux fruits importés, qui ne poussent pas naturellement en Suisse, comme les ananas, les avocats, les oranges, les clémentines ou encore les bananes», écrit-il à Blick. Il en veut pour preuve les rayons de fruits et légumes de Migros et Coop.

L’influenceur reconnaît toutefois que ces produits n’ont pas nécessairement le même impact environnemental. Pour lui, il s’agit avant tout d’aborder le débat de manière «cohérente», «sans faire d’un produit en particulier une polémique disproportionnée».

Des questions sans réponse

Reste une question en apparence toute simple: d'où proviennent ces fameuses fraises? Malgré une relance, Nico Capone ne nous en dira pas plus. «Nous préférons ne pas donner suite à cette sollicitation médiatique», répond-il à Blick, invoquant une période de fin d’année particulièrement chargée pour ses équipes.

«Nous restons naturellement ouverts au dialogue et à une discussion constructive sur le sujet», nous assurait pourtant l’influenceur quelques heures plus tôt. Son absence de précisions contraste également avec les engagements affichés par l’entreprise sur son site internet: «Chez Brunchy, nous attachons une grande importance à la qualité, à la traçabilité et à la transparence des produits que nous servons», peut-on y lire.

Outre la provenance des fraises, les raisons pour lesquelles elles ont été préférées à un fruit de saison en Suisse ou encore les chiffres de vente qui permettraient de mesurer leur succès ne nous sont pas communiquées. Le Vaudois se permet également de glisser quelques suggestions quant aux sujets que les médias devraient traiter. A ses yeux, d’autres débats mériteraient davantage d’attention, notamment «des questions qui touchent directement le quotidien et les préoccupations de la population». Ses fraises, en revanche, ne semblent pas mériter que l’on s’y attarde. Du moins, selon lui.