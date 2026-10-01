La TikTokeuse russe Elen Tuta fait sensation en critiquant la Suisse. Dans une vidéo virale, elle qualifie le pays de «maison de retraite hors de prix» et reproche à la population son ignorance et son racisme.

Une influenceuse critique les Suisses sur TikTok pour leur «mode de vie coûteux en maison de retraite»

Une influenceuse critique les Suisses sur TikTok pour leur «mode de vie coûteux en maison de retraite»

Pauline Bouillon

La TikTokeuse Elen Tuta vit en Suisse depuis quatre ans. Originaire de Russie, elle partage sa vie et ses impressions d'expatriée sur les réseaux sociaux. Mais aujourd'hui, elle quitte le territoire helvétique et règle ses comptes avec le pays.

Dans une vidéo devenue virale, l’influenceuse ironise sur la vie en Suisse. «A l’extérieur de Zurich, on ne voit que des personnes âgées et malades», blâme-t-elle. Ce qui l’agace particulièrement, c’est l’âge des habitants. Partout, elle dit observer «un mode de vie en maison de retraite hors de prix».

Aucune intégration possible

Dans sa vidéo, Elen Tuta enchaîne les critiques virulentes. Selon elle, les personnes âgées envahiraient la Suisse et seraient «méchantes, ignorantes et racistes». Elle estime également que ne parler qu’anglais ou «un allemand normal et académique» constitue un frein à l'intégration. Elle affirme que les personnes immigrées d’une vingtaine ou d’une trentaine d’années n’auraient tout simplement rien à faire en Suisse.

Elen Tuta rejette catégoriquement l’idée qu’elle devrait faire davantage d’efforts pour s’intégrer. Selon elle, la Suisse ne dispose ni des infrastructures ni des aides permettant de se construire une vie sociale. Elle estime par ailleurs qu’avec un revenu de 10'000 francs par mois, on est pauvre en Suisse et qu’on y mène une vie tout à fait ordinaire.

Elen Tuta divise les internautes

Ses propos ont déclenché une vive polémique sur TikTok. Certains internautes la soutiennent: «Les maisons de retraite sont vraiment hors de prix.» Même des Suisses lui donnent raison: «Je suis né et j’ai grandi en Suisse, et je suis tout à fait d’accord avec toi!»

D’autres trouvent les critiques de l’influenceuse particulièrement déplacées. «Je suis tellement content que tu puisses quitter la Suisse! S’il te plaît, ne reviens jamais!», peut-on lire dans un commentaire. Un Britannique défend lui aussi la Suisse: «Ce n’est pas vrai. Je suis Britannique et je n’ai rien de négatif à dire sur les Suisses.»

Certaines personnes reprochent à la Russe d’être simplement jalouse du mode de vie des personnes âgées. Une question revient sans cesse: «Alors, pourquoi es-tu ici?»

Des éloges déguisés en critiques

Ce n’est pas la première fois qu'ElenTuta s’en prend à la Suisse, qu’elle qualifie de «pays du Truman Show». Sur sa chaîne, le pays en prend régulièrement pour son grade. Elle le dépeint comme une «boîte bien rangée, stérile, belle et vide, remplie de gens ignorants et méchants».

Même lorsqu’elle semble encenser le «pays le plus surestimé d’Europe», les critiques ne sont jamais bien loin. Par exemple, la propreté helvétique tourne rapidement à «l’obsession». Elen Tuta reconnaît toutefois quelques qualités à la Suisse, notamment l’efficacité de sa bureaucratie et son «capitalisme sans vergogne».

L'influenceuse ne précise pas où elle envisage de s’expatrier. Elle dispose toutefois déjà d’un logement en Allemagne.