DE
FR

Lutter contre les «interfaces trompeuses»
Bruxelles veut encadrer les influenceurs et les arnaques en ligne

La Commission européenne doit présenter mercredi un projet de loi pour interdire certaines pratiques abusives d’influenceurs et les «interfaces trompeuses» manipulant les consommateurs en ligne.
Publié: il y a 1 minute
La Commission européenne vise les dérives des influenceurs.
Photo: imago/NurPhoto
Post carré.png
AFP Agence France-Presse

Bruxelles va proposer d'interdire au sein de l'Union européenne les pratiques abusives auxquelles se livrent certains influenceurs sur les réseaux sociaux, ainsi que les «interfaces trompeuses» qui visent à manipuler les consommateurs en ligne, selon un document consulté lundi par l'AFP.

La Commission européenne doit présenter mercredi un projet de loi visant à renforcer la protection des consommateurs en ligne, baptisé en anglais le «Digital fairness act» (DFA).

A lire aussi
AFP_36PY9XC.jpg
Selon une étude scientifique
La «manosphère» est un problème de santé publique
GettyImages-1140174168.jpg
Présenté par
Étude sur la santé
La jeune génération est-elle vraiment plus malade?

Ce texte, en préparation depuis des mois, vise à réguler toute une série de pratiques qui se sont développées depuis des années sur les réseaux sociaux et les plateformes en ligne, ou encore dans les jeux vidéos, mais qui n'étaient pas encore prises en compte dans la législation européenne.

Selon une version provisoire de ce projet de loi que l'AFP s'est procurée, le texte vise notamment à encadrer les activités des influenceurs.

Avec par exemple une obligation de déclarer clairement aux internautes les contenus relevant de la publicité ou d'une collaboration commerciale avec une marque, comme c'est déjà le cas dans certains pays comme la France, mais aussi une interdiction d'inciter directement les mineurs à acheter des produits. Bruxelles veut également interdire aux vendeurs de promouvoir via les influenceurs des produits interdits ou classés comme dangereux.

«Duper ou manipuler les consommateurs»

L'exécutif européen veut en outre s'attaquer aux «interfaces trompeuses», ou «dark patterns», ces fonctionnalités qui permettent de «duper ou manipuler les consommateurs»: messages qui visent à faire croire qu'un produit ou service est presque épuisé, ajout par défaut d'options payantes difficiles à désactiver, ou notifications qui poussent les consommateurs à cliquer pour de faux prétextes.

Le projet de loi prévoit aussi des mesures contre les «fonctionnalités addictives» des plateformes en ligne (comme la lecture automatique de vidéos, ou le défilement illimité de contenus), et veut que les utilisateurs aient la possibilité de les désactiver.

D'autres dispositions visent à clarifier les conditions lors de la souscription de contrats en ligne prévoyant une période d'essai gratuite, ou à mieux encadrer les files d'attente lors de la réservation d'un billet de concert. Les prix complets des billets devront en outre être affichés dès le début, sans ajout de frais au dernier moment.

Concernant les jeux vidéo, Bruxelles veut que la valeur réelle des monnaies virtuelles soit affichée clairement. Leur usage devra être désactivé par défaut pour les mineurs, qui devront obtenir l'accord de leurs parents pour s'en servir. Et ils ne pourront plus les utiliser pour progresser ou gagner dans un jeu.

Découvrez nos contenus sponsorisés
«La question décisive est la suivante: comment financer mon niveau de vie au cours des 20 à 30 prochaines années?», explique Olivier Serex, responsable de la planification financière à la Banque Migros.
Présenté par
Migros Bank LOGO orange FR
Arrêtez de remettre à plus tard
Le plan pour une retraite sans souci
Transformation de l'épeautre par le Moulin du Valais SA (GMSA)
Présenté par
LOGO DE & FR UrDinkel weiss
Apôtres de l’épeautre
Du champ au fournil, ils misent sur une céréale ancienne
c833ebd9-6425-452f-9597-89e8c90bf989.jpeg
Présenté par
c186dee9-6f6c-4d81-ba54-41ab3a6bfe77.png
Des Pouilles à la Loire
Ces cépages méritent davantage d'attention
VIER PFOTEN_2021-10_22_00254.jpg
Présenté par
QP logo with claim_left_grey_bold.png
Les coulisses sombres des vacances de rêve
Comment le tourisme exploite les animaux
e57f8def-c889-45c4-84a2-8b6a6baee15f.jpeg
Présenté par
c186dee9-6f6c-4d81-ba54-41ab3a6bfe77.png
Enfin un peu d'automne dans le verre
Des vins dorés pour la saison dorée
Vignes chargées et lumière d'automne, le chemin du vignoble de Branson à Loèche (Leuk) est l'un des plus beaux du Valais.
Présenté par
SBB_Logo POS_2F_PANTC_100.png
Du Chablais vaudois au Valais
Huit escapades à vivre en train, de la vigne aux sommets
Quand le groupe tire, la motivation suit presque toute seule.
Présenté par
ASICS_SMSB_Lockup_ASICS Blue_RGB.png
Un psychologue du sport décrypte le phénomène
Pourquoi les run club conquièrent nos villes
VIER PFOTEN_2025-06-04_00014.jpg
Présenté par
QP logo with claim_left_grey_bold.png
Comme nos chiens et nos chats
Les vaches ont des amies et les cochons sont intelligents
Articles les plus lus
    Articles les plus lus