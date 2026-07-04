Fait rare: une propriété avec accès direct au lac est à vendre au bord du lac de Neuchâtel. Affichée à 5,5 millions de francs, elle comprend un parc de 4500 m², un hangar à bateaux et un four à pizza.

Une maison de maître au bord du lac de Neuchâtel est à vendre pour 5,5 millions

Une maison de maître au bord du lac de Neuchâtel est à vendre pour 5,5 millions

Patrik Berger

Le futur propriétaire de cette demeure historique située à La Tène (NE), au bord du lac de Neuchâtel, n'aura pas à se tracasser pour trouver une place d'amarrage. Mise en vente pour 5,5 millions de francs, la propriété comprend son propre hangar à bateaux. Mieux encore: le domaine jouit d'un petit port privé, niché au cœur d'une vaste étendue de roseaux, qui peut accueillir jusqu'à trois embarcations. La propriété dispose même de sa propre plage privée.

Mais le point d'orgue du domaine reste le manoir de style néobaroque construit en 1921. La bâtisse trône au milieu d'un parc de 4500 m2 doté de plus de 40 arbres centenaires. Un large escalier en pierre bordé d'une rampe en fonte mène à cette demeure de dix pièces et d'un surface de 500 m2 habitables répartis sur quatre niveaux. Entièrement rénovée en 2018, elle a conservé tout son cachet d'origine, comme en témoignent ses parquets en chevrons et ses plafonds à caissons richement ornés.

«Cette propriété se prête aussi bien à une résidence familiale qu'à l'organisation de réceptions», peut-on lire sur l'annonce publiée sur le portail immobilier ImmoScout24. Le domaine offre un environnement «d'une rare intimité sur les rives du lac de Neuchâtel», poursuit la notice. L'allée privée et l'entrée discrète de la propriété sont également mises en avant. A ce niveau de prix, un sauna et un vaste espace de fitness font presque figure d'équipements standards. En prime, le domaine comprend une ancienne serre équipée d'un four à pizza.

Des biens rarissimes sur le marché

En Suisse, les propriétés de ce type, avec accès direct à un lac, sont extrêmement rares sur le marché. La plupart se transmettent de génération en génération ou changent de mains dans la plus grande discrétion.

Récemment, un domaine situé à Steckborn, en Thurgovie, à quelque 200 kilomètres au nord-est de La Tène, avait fait parler de lui. Cette maison de 4,5 pièces construite en 1979 était proposée à 5,3 millions de francs. Son principal atout: 42 mètres de rive privée au bord du lac de Constance, avec un espace barbecue au bord de l'eau et une place d'amarrage.

La proximité immédiate d'un lac fait fortement grimper les prix de l'immobilier. Selon les spécialistes, une maison avec vue sur le lac vaut environ 15% de plus qu'un bien offrant simplement une vue sur la forêt ou sur un autre cadre naturel.

Un accès direct au lac peut même faire doubler la valeur. «La vue sur le lac est extrêmement recherchée, et l'accès direct l'est encore davantage», explique Andreas Kron, directeur général de Switzerland Sotheby's International Realty. «Les propriétés bénéficiant d'un accès direct au lac sont si rares que certains acheteurs préfèrent patienter jusqu'à ce qu'une opportunité se présente.» Il y a donc fort à parier qu'ils se tournent dès aujourd'hui vers le lac de Neuchâtel.