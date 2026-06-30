Le Château Gütsch compte parmi les plus somptueux édifices de Suisse. Son propriétaire russe, Kyrill Androsov, souhaite toutefois s'en séparer.

L'un des plus beaux châteaux de Suisse à vendre pour une somme «totalement fantaisiste»

L'un des plus beaux châteaux de Suisse à vendre pour une somme «totalement fantaisiste»

Robin Wegmüller

Surplombant Lucerne, le château Gütsch offre une vue spectaculaire sur le lac des Quatre-Cantons. Mais aussi majestueuse que soit sa façade, l’atmosphère qui règne au sein de ce château-hôtel quatre étoiles est assez mouvementée ces derniers temps. Et tout semble indiquer une seule chose: le propriétaire russe, Kirill Androsov, souhaite vendre ce bien depuis un certain temps déjà, comme l’a appris le «Luzerner Zeitung» auprès de sources proches du dossier.

L’investisseur russe avait acheté ce monument emblématique de Lucerne en juin 2021 pour 16,5 millions de francs. L’invasion de l’Ukraine par la Russie en février 2022 a toutefois considérablement compliqué la situation de Kirill Androsov, en Suisse. Il ne fait pas partie des personnalités russes visées par des sanctions, mais fait en revanche l’objet d’une surveillance accrue en raison de son passé politique et de ses relations avec Poutine. Sa marge de manœuvre financière est donc limitée.

Le prix constitue un obstacle

Selon le média, les nombreux départs au sein du conseil d’administration de la société exploitante du château Gütsch constitueraient un indice important des intentions de vente. Le président du conseil d’administration, Benno Hafner, est désormais le seul membre encore en fonction depuis le rachat par Kirill Androssov. Toujours d'après le «Luzerner Zeitung», il serait à la recherche d’un repreneur potentiel en collaboration avec la société immobilière genevoise Barnes Suisse.

Problème: un prix de vente de 35 millions de francs. Une somme qui aurait par ailleurs découragé un repreneur potentiel, le multimilliardaire et magnat de la logistique Klaus-Michael Kühne. Selon le «Luzerner Zeitung», les acheteurs potentiels ne manqueraient pourtant pas. Mais le problème est le prix, qu'un observateur qualifie de «totalement fantaisiste».

Kirill Androssov n’entend toutefois pas vendre l’hôtel Gütsch à perte. Depuis son acquisition, il y aurait investi au total près de 24 millions de francs.

D'autres châteaux à vendre

Le Gütsch n'est pas le seul château en vente en Suisse. En voici plusieurs exemples:

Le château de Choulex, au bord du lac Léman (GE)

Cette résidence de luxe du XVIIIe siècle est en vente sur plusieurs plateformes immobilières. Pour cela, il faudra débourser 19,5 millions de francs. Construit en 1750, le château a été rénové pour la dernière fois en 2010. La propriété comprend un terrain de 5000 mètres carrés entièrement clôturé.

Un château historique dans la région genevoise (GE)

A quelques kilomètres seulement du château de Choulex, un bien immobilier encore plus ancien est également à vendre. Cette demeure du XVIe siècle située dans la région genevoise est proposée à 12,5 millions de francs. Sur le marché depuis ce printemps, il n'a pas trouvé acquéreur.

Le château de Klingenberg à Homburg (TG)

De l'autre côté de la Sarine, dans la paisible commune thurgovienne de Homburg, le château de Klingenberg est à vendre. La propriété, qui comprend une grange, une écurie, une chapelle, des places de parking et un verger, est proposée entre 6 et 7 millions de francs. Compte tenu de sa taille et de son «aménagement remarquable, qui vaut le détour», c'est une affaire intéressante. Le bâtiment reste toutefois inoccupé depuis quatre ans.