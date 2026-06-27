L'Isola Santa Maria, au large de la Sicile, est mise en vente pour environ 14 millions de francs. D'une superficie de 11,5 hectares, elle comprend une villa historique dotée d'une chapelle et d'une oliveraie, mais tout n'y est pas rose.

Une île de rêve en Méditerranée est à vendre, mais il y a un piège

Une île de rêve en Méditerranée est à vendre, mais il y a un piège

Bernadette Hogg

Qui n'en a jamais rêvé? Une île privée en Méditerranée pour bronzer sous les palmiers, entourée d'une mer cristalline. Avec l'Isola Santa Maria, c'est possible… si vous en avez les moyens!

Cette île italienne coûte près de 14 millions de francs, comme l’a confirmé l’agence immobilière spécialisée dans les îles Vladi Private Islands à Blick.

Chargée d’histoire, l'île se découvre depuis une passerelle qui mène, par un escalier bordé d’une profusion de fleurs, à une terrasse en forme de croissant. Celle-ci fait face à un manoir de la Belle Epoque d'environ 400 mètres carrés. Sur ce domaine de 11,5 hectares se trouve également une chapelle datant du XVIe siècle, ainsi qu’une étable destinée aux animaux. L'île abrite aussi une oliveraie en agriculture biologique, dont la récolte permet de produire environ 1500 litres d’huile d’olive par an.

Une perle rare, idéalement située

L’Isola Santa Maria se trouve à un quart d’heure en bateau de la côte sicilienne, entre les villes de Marsala et de Trapani. L’aéroport de Trapani est accessible en seulement 30 minutes.

De là, des vols de correspondance sont assurés depuis Rome. «C'est l’une des rares grandes îles privées actuellement disponibles en Méditerranée», écrit Vladi Private Islands. L'Isola Santa Maria a également de quoi séduire les amateurs de sports nautiques: la lagune des Stagnone, dans laquelle se trouve l'île, est devenue un lieu prisé pour le kitesurf, selon le portail de vente d'îles Island Seeker. Située dans la réserve naturelle des Stagnone di Marsala, l'île est entourée d'un cadre calme et naturel – en grande partie intacte.

Où est le piège?

Mais il y a un hic. L'île est sur le marché immobilier depuis environ six ans, comme le confirme l’agence immobilière Vladi Private Islands. Ce soi-disant paradis de luxe était déjà à vendre depuis 2020. A l’époque, le prix était un peu plus élevé, étant fixé à 17 millions d’euros (l'équivalent de 15,7 millions de francs).

Depuis qu’elle est à vendre, l’île n’a pas changé de propriétaire, précise Vladi Private Islands. Selon le journal «Bild», Santa Maria appartient toujours à la famille italienne Manzo. Malgré une promotion à l'international, elle ne trouve toujours pas preneur. Les agents immobiliers ont même revu son prix à la baisse, désormais fixé à un peu moins de 14 millions de francs. Pourquoi donc ce petit coin de paradis reste-t-il invendable?

En y regardant de plus près, on découvre quelques défauts. A commencer par la profondeur de l’eau, qui n’est que d’un mètre et demi. Cela limite l’accostage des petits bateaux, sans parler des yachts. Deuxième problème: l’électricité, qui doit être produite via un générateur. Il n'y a pas non plus de réseau d’adduction d’eau vers l’île. Il faut donc dépendre de l’eau de pluie, collectée et traitée pour les besoins domestiques.

De plus, la grande villa nécessite des travaux de rénovations, comme l’écrivait déjà le «Tages-Anzeiger» en 2020. Mais la rénovation est soumise à des règles strictes, les bâtiments de l’île étant classés monuments historiques. Celui qui achètera l’Isola Santa Maria possèdera un magnifique petit coin de paradis, mais devra renoncer à certains conforts. Les 14 millions de francs en valent-ils la chandelle?