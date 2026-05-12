En Sicile, la police a arrêté deux suspects et saisi deux poulains après une course illégale organisée à Palagonia. Des hommes armés suivaient les chevaux à scooter, tirant en l'air avec des armes à feu.

Une course de chevaux clandestine sur une route fait scandale en Sicile

Une course de chevaux clandestine sur une route fait scandale en Sicile

ATS Agence télégraphique suisse

La police sicilienne a déclaré mardi avoir identifié deux suspects et saisi deux poulains impliqués dans une course illégale. Des hommes à scooter armés, notamment d'une kalachnikov, suivaient les chevaux.

La police de Catane a appris qu'une «course clandestine entre deux chevaux» avait eu lieu vendredi et que «circulaient sur les réseaux sociaux des vidéos montrant la course, avec des dizaines de scooters autour des poulains et des personnes armées tirant en l'air», a-t-elle indiqué dans un communiqué mardi.

Cette course illégale s'est déroulée «sur les chemins ruraux de la campagne de Palagonia», une commune située au sud-ouest de la ville de Catane, dans les terres, ont-ils précisé.

Coups de fouet et de klaxons

Sur une vidéo de la course diffusée par la police, deux jockeys filmés de dos conduisent des charrettes à deux roues tirées par des chevaux sur une route de campagne, et les fouettent pour les faire aller plus vite. Autour d'eux, un important groupe de personnes circulant à scooter les encouragent.

D'autres vidéos publiées par les médias locaux et visionnées par l'AFP montrent la même scène, avec un enregistrement audio capturant des klaxons, des hommes tirant en l'air avec des pistolets et l'un d'eux tirant avec ce qui semble être une Kalachnikov. Selon le défenseur des animaux qui a été le premier à publier une vidéo de la course, qu'il a précisé avoir reçue d'une source, cette compétition illégale souligne l'audace de la mafia locale.

«Ce n'est pas une course clandestine: ces individus sont tellement sûrs de rester impunis qu'ils le font en plein jour, avec une foule de gens au bord de la route qui regardent et assistent à ce spectacle», a déclaré le militant Enrico Rizzi à la chaîne de télévision publique Rai. «Pour bien faire comprendre: c'est nous qui commandons ici. L'Etat n'existe pas», a-t-il ajouté.

Ecuries illégales

Les chevaux, deux poulains non enregistrés, ont été retrouvés dans des écuries illégales situées dans un même quartier de Catane, et saisis. Les propriétaires des écuries ont eux été condamnés à une amende administrative.

Deux hommes originaires de Catane, âgés de 40 et 45 ans, ont été déférés devant le parquet de Caltagirone pour suspicion de participation à une course de chevaux non autorisée, mais n'ont pas été placés en détention, selon la police. On ignore si ces hommes étaient les jockeys ou les organisateurs de la course.

«Les chevaux saisis étaient en bonne santé et ont été confiés à une entreprise spécialisée qui en prendra soin, évitant ainsi qu'ils ne soient réutilisés pour des courses clandestines ou, pire encore, abattus», a ajouté la police.