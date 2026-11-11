Les auteurs de la tentative de féminicide, où une femme a été brûlée vive en octobre 2022 à Areuse (NE), sont jugés mercredi et jeudi par la Cour pénale du Tribunal cantonal neuchâtelois. Ils ont fait appel du premier jugement de juin 2025, où ils avaient été condamnés à 17 et 14 ans de prison pour tentative d'assassinat. La peine totale du commanditaire s'était élevée à 18 ans avec les malversations financières.
«C'est un crime d'une force et d'une cruauté peu commune», avait déclaré Bastien Sandoz, président du Tribunal criminel de Neuchâtel. «Le procédé est odieux, la victime a subi un effroi absolu et des souffrances abominables», a-t-il ajouté.
Aucune remise en question
La Cour avait relevé que le commanditaire n'avait aucune remise en question personnelle et que le risque de récidive était élevé. Un traitement psychiatrique lui avait été imposé. Une peine de dix ans d'expulsion du territoire suisse a été ordonnée, tout comme pour le co-accusé. Le 3e protagoniste, qui a fui au Portugal, a été jugé là-bas.
Le tribunal avait estimé que le co-accusé était aussi pleinement responsable de son acte, malgré une dépendance aux psychotropes «Il a agi à la manière d'un tueur à gages», a noté le juge. Le mobile est financier, mais il paraît «dérisoire au regard d'une vie humaine». Le commanditaire lui a promis 5000 francs et une pension de 500 francs par mois.
Lourdes séquelles physiques et psychiques
Le commanditaire ne supportait pas que son ex-compagne ait mis fin à leur relation et qu'elle entretienne de nouvelles relations intimes. Il l'avait surveillée à de nombreuses reprises et a tout d'abord voulu convaincre - sans succès - deux complices de s'en prendre à elle en lui tirant dans les jambes avec une arme à feu.
A force de relances, le quinquagénaire réussit à convaincre un compatriote et un troisième protagoniste de lui mettre le feu. Le fils de la victime, qui a vu sa mère brûler vive, a entendu ses cris et a appelé les secours.
La victime, qui a eu son pronostic vital engagé, a été brûlée sur 25% de la surface de son corps et a subi de lourdes séquelles psychiques et physiques.
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- Fédération solidarité femmes Suisse
- Brava – ehemals TERRE DES FEMMES Schweiz
076 725 91 21
Lundi à Mercredi 14h-16h
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