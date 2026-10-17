Lors de son congrès à Thoune, le PS Suisse a présenté une initiative exigeant 500 millions de francs annuels pour lutter contre les violences sexistes. Beat Jans appelle les hommes à assumer leurs responsabilités.

La violence faite aux femmes domine le congrès du PS

La violence faite aux femmes domine le congrès du PS

ATS Agence télégraphique suisse

Le PS Suisse a lancé samedi lors de son congrès à Thoune (BE) une initiative visant à protéger les femmes contre la violence. Le conseiller fédéral Beat Jans a appelé les hommes à assumer leurs responsabilités.

L'initiative contre la violence vise à promouvoir la prévention et la collaboration entre la Confédération, les cantons et les services spécialisés. Elle exige qu'au moins 500 millions de francs supplémentaires soient alloués chaque année à la lutte contre les violences sexistes. Les délégués ont lancé l'initiative à l'unanimité.

Le PS déplore qu’aujourd’hui, l’aide dont bénéficient les victimes dépende trop fortement de leur lieu de résidence et que la lutte contre les violences sexistes n’avance guère. Et ce, alors que 27 femmes ont été tuées en Suisse en 2025 et que 18 l’ont déjà été cette année.

Ces féminicides ne sont que la partie émergée de l’iceberg, a déclaré Tamara Funiciello, coprésidente des Femmes du PS. À cela s’ajoutent les viols, les coups, les humiliations et la discrimination.

En Suisse, les femmes subissent quotidiennement des violences, mais les responsables politiques restent les bras croisés. «Il faut que cela cesse dès maintenant», a exigé la conseillère nationale bernoise.

Mattea Meyer fustige l’UDC

Dans ce contexte, la coprésidente Mattea Meyer a vivement critiqué l’UDC. Selon elle, ce parti souffre d’un problème structurel lié à la violence. Les dirigeants de l’UDC font preuve d’un enthousiasme inquiétant pour l'autoritarisme, allant jusqu’à rendre visite à Vladimir Poutine ou à rendre hommage à Donald Trump, a critiqué Mattea Meyer.

Dans le même temps, l’UDC ferme les yeux sur les auteurs présumés de violences dans ses propres rangs, comme dans le cas d’un ancien politicien argovien du parti, accusé d’avoir abusé sexuellement à plusieurs reprises de deux femmes.

«Il faut enfin mettre un terme à cette violence structurelle», a lancé Mattea Meyer. Si une majorité au Palais fédéral l’accepte avec indifférence, c’est avant tout à cause de l’UDC. C’est pourquoi l’initiative de son parti en faveur de la protection contre la violence est nécessaire.

Beat Jans lance un appel aux hommes

Le conseiller fédéral Jans a lui aussi pris position sur la question des violences à l’égard des femmes.Les hommes ne doivent pas fermer les yeux ni garder le silence, a-t-il soutenu. De plus, la violence domestique n’est pas une affaire privée: «La protection contre la violence est une mission qui incombe à notre État de droit et à notre société», a déclaré le ministre de la Justice.

Il appartient donc aussi aux responsables politiques d’agir. Les femmes doivent être mieux protégées contre la violence et les victimes doivent pouvoir compter sur une protection efficace. «Aujourd’hui, la protection dépend trop du canton dans lequel on vit et des services disponibles», a critiqué M. Jans.

L’ancien conseiller fédéral Alain Berset, secrétaire général du Conseil de l’Europe depuis 2024, était également présent à Thoune. Dans son discours, le Fribourgeois a mis en garde contre une crise de l’ordre international et de la confiance. Il a appelé au renforcement de la démocratie. Le réarmement n’est pas la solution à ses yeux.

Le réarmement actuellement en cours dans le monde entier n’offre aucune sécurité, a poursuivi M. Berset. Personne ne sait entre quelles mains se trouveront ces armes dans dix ou quinze ans. «La seule sécurité durable qui existe, c’est la démocratie».

Alain Berset a appelé à protéger systématiquement les parlements et les tribunaux. Il a également souligné qu’il ne doit pas y avoir deux poids deux mesures: la loi s’applique à tous ou à personne. Il a en outre appelé à dialoguer davantage avec les jeunes.

Un oui et deux non

Les délégués ont également adopté leurs positions concernant trois votations prévues l’année prochaine. Ils ont recommandé d’accepter l’initiative pour la démocratie, mais de rejeter les référendums sur l’accord de libre-échange avec la Malaisie et l’assouplissement de la réglementation sur le nucléaire. Les positions concernant les votations du 29 novembre ont déjà été arrêtées.

Le congrès du PS se poursuit dimanche. Au programme figurent notamment un discours de la conseillère fédérale Elisabeth Baume-Schneider et les élections pour le renouvellement complet de la présidence.