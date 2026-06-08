Chez la chouette effraie, un plumage très visible peut devenir un atout surprenant pour capturer des proies de nuit. Une étude suisse suggère que les chouettes blanches profitent du clair de lune pour surprendre les rongeurs.

ATS Agence télégraphique suisse

Un prédateur qui brille dans l'obscurité. Cette réalité va à l'encontre de toutes les règles de l'évolution. Pourtant, du point de vue de la chouette effraie, un camouflage défaillant devient une arme lorsqu'elle chasse au clair de lune.

Ce constat a été dressé par des chercheurs de l'Université de Lausanne et de la station ornithologique suisse de Sempach, à Lucerne, dans une étude publiée lundi dans la revue spécialisée «Current Biology».

Des couleurs voyantes chez des prédateurs constituent un paradoxe. Une trop grande visibilité devrait réduire le succès de la chasse. Un prédateur peut cependant aussi jouer avec des couleurs voyantes pour produire un effet de sidération sur sa proie, relèvent les scientifiques dans leur étude.

Les chercheurs ont pris l'exemple de l'effraie des clochers. Ce rapace adapté à l'obscurité peut prendre différentes couleurs, allant du brun-rouge jusqu'au blanc éclatant. Les scientifiques ont donc procédé à des comparaisons entre les oiseaux, analysant leurs comportements en fonction de la luminosité.

Pour leur étude, les chercheurs ont équipé de senseurs 69 effraies des clochers mâles. Ils ont suivi pendant 354 nuits les rapaces en train de chasser. Plus de 17'600 attaques ont été analysées afin de mieux comprendre comment des animaux de couleurs différentes agissaient en fonction de l'intensité du clair de lune.

Ne pas se cacher

En étudiant ces données, les scientifiques ont fait un constat surprenant. Plus la nuit était claire, plus les chouettes de couleur blanche adaptaient leur comportement. Leurs attaques étaient orientées par rapport à la lune, dans les endroits les moins sombres, lorsque la nuit était la plus claire. Les chouettes d'autres couleurs montraient plus de retenue, se dissimulant dans les ténèbres.

La chasse s'est alors montrée plus prolifique chez les effraies blanches lors des nuits éclairées par la lune. Ces chouettes ont capturé plus de souris en moins de temps que leurs cousines au plumage moins éclatant.

Les chercheurs estiment que la lumière de la lune se reflétant sur la chouette blanche pétrifiait les rongeurs pendant un court instant. Le rapace utilisait cette fraction de seconde pour fondre sur sa proie et l'attraper. Pour la souris, le fait de voir la chouette devient ainsi un problème pour elle.