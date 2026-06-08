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Record de personnes tuées
Des écoles fermées en raison de signalements d'ours au Japon

Au Japon, des ours aperçus à Utsunomiya ont entraîné la fermeture de près de 100 établissements scolaires. Des chasseurs, policiers et autorités locales sont mobilisés pour en traquer un, toujours introuvable.
Publié: 10:00 heures
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Un ou des ours errant ont contraint les autorités à ordonner la fermeture de près de 100 établissements scolaires lundi. (Image d'illustration)
Photo: keystone-sda.ch
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ATS Agence télégraphique suisse

Un ou des ours errant dans les rues d'une ville japonaise depuis trois jours ont contraint les autorités à ordonner la fermeture de près de 100 établissements scolaires lundi, tandis que des dizaines de chasseurs et de responsables locaux étaient mobilisés

La municipalité d'Utsunomiya, au nord de Tokyo, a fermé les 94 écoles primaires et collèges publics de la zone après avoir reçu plus de 10 signalements de présence d'ours depuis samedi, notamment dans une galerie commerçante.

«Nous avons des véhicules déployés dans les zones où un ours a été aperçu afin de sensibiliser la population et d'inciter les gens à rester à l'intérieur ou dans leurs véhicules», a déclaré à l'AFP un responsable municipal, ajoutant que des dizaines de chasseurs, de policiers et de responsables locaux étaient à la recherche de l'animal.

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Les autorités ignorent s'il s'agit d'un seul ours ou de plusieurs, a-t-il précisé.

Records de tués

Le Japon a enregistré ces dernières années une augmentation du nombre d'apparitions d'ours et d'attaques, notamment en zone urbaine. Un record de 13 personnes ont été tuées par des ours au Japon l'an dernier et les observations sont en hausse cette année alors que les animaux sortent affamés de leur hibernation.

Au cours du dernier exercice fiscal clos en mars, le nombre d'observations d'ours dans le pays a dépassé 50'000, soit plus du double du précédent record établi deux ans plus tôt, selon les chiffres officiels.

A Utsunomiya, capitale départementale de 510'000 habitants, seules deux apparitions d'ours non confirmées avaient été signalées l'année précédente.

Le ou les ours actuellement traqués ont été aperçus pour la première fois samedi matin, au nord du centre-ville, et l'un a été décrit comme mesurant environ un mètre.

Des signalements d'ursidés ont suivi, notamment dans un quartier résidentiel le même jour, dans une galerie commerçante dimanche, ainsi que dans un parc, un lycée et une école primaire. Tôt lundi, des habitants ont aperçu un ours à proximité d'un marché de gros, a indiqué le responsable municipal.

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