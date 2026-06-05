DE
FR
Un ours déchaîné attaque un homme à Fukushima
1:24
Course-poursuite au Japon:Un ours déchaîné attaque un homme à Fukushima

Il a déverrouillé une fenêtre tout seul
Un ours «extrêmement intelligent» recherché après plusieurs attaques au Japon

Au Japon, les autorités recherchent un ours qualifié d'«extrêmement intelligent» après qu’il a blessé quatre personnes dans le nord du pays. L'animal est notamment soupçonné d’avoir déverrouillé une fenêtre et ouvert un robinet lors de sa fuite.
Publié: 06:41 heures
|
Dernière mise à jour: 06:45 heures
L'ours s'est échappé d'un bâtiment où il s'était réfugié après avoir blessé quatre personnes dans la ville de Fukushima.
Photo: undefined/Kyodo News via AP
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Les autorités japonaises traquent vendredi un ours décrit comme «extrêmement intelligent» ayant blessé quatre personnes dans le nord. Il est soupçonné d'avoir déverrouillé une fenêtre et ouvert un robinet dans sa fuite.

Le plantigrade est parvenu à s'enfuir mercredi soir du bâtiment où il s'était replié la veille après avoir fait quatre blessés dans deux usines de Fukushima, selon les médias nippons. Il a ainsi échappé aux chasseurs équipés de pièges et pistolets anesthésiants. L'animal est toujours en cavale vendredi, a déclaré à l'AFP un responsable de la ville, dans un contexte de multiplication des signalements et attaques mortelles d'ours au Japon.

Des marques de griffes

Les preuves sur place suggèrent que l'animal «a déverrouillé la fenêtre tout seul» pour prendre la fuite, a expliqué jeudi le maire de Fukushima, Yuki Baba, aux journalistes. Selon lui, des marques de griffes ont été observées près de la sortie.

A lire aussi
Le Japon a abattu près de 40 ours par jour cette dernière année
Une hausse alarmante
Le Japon a abattu près de 40 ours par jour cette dernière année
Au Japon, une attaque d'ours fait la première victime mortelle de l'année et relance l'inquiétude
Une femme de 55 ans
Au Japon, une attaque d'ours fait la première victime mortelle de l'année

L'ours aurait également «ouvert le robinet» pour boire, a poursuivi le maire, décrivant un animal «extrêmement intelligent». «Avec la coopération des chasseurs, de la police et des pompiers, je pense que nous avons pris toutes les mesures possibles» pour le capturer, a assuré Yuki Baba.

Un record de 13 personnes ont été tuées par des ours au Japon l'an dernier et les observations sont en hausse cette année alors que les animaux sortent affamés de leur hibernation. Au cours du dernier exercice fiscal clos en mars, le nombre d'observations d'ours dans le pays a dépassé 50'000, soit plus du double du précédent record établi deux ans plus tôt, selon les chiffres officiels.

Des plantigrades entrent dans des maisons, errent près des écoles et mettent des supermarchés à sac régulièrement. Selon plusieurs experts, les ours se multiplient en partie grâce à l'abondance de nourriture (glands, cerfs, sangliers), favorisée par le changement climatique.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Pourquoi les demi-bouteilles ont le vent en poupe
Présenté par
Pourquoi les demi-bouteilles ont le vent en poupe
Petits formats, grand effet!
Pourquoi les demi-bouteilles ont le vent en poupe
Comment l’accès aux marchés étrangers profite à notre économie locale
Présenté par
Comment l’accès aux marchés étrangers profite à notre économie locale
Chronique
L’ouverture qui crée des emplois ici
Comment grille-t-on un burger, des brochettes ou un kebab?
Présenté par
Comment grille-t-on un burger, des brochettes ou un kebab?
Gril challenge
On a testé vos meilleures recettes de grillades
Du Red Bull Ring au simulateur de Lucerne
Présenté par
Du Red Bull Ring au simulateur de Lucerne
Vivre la Formule 1 de près
Du Red Bull Ring au simulateur de Lucerne
L’équipe nationale de demain joue-t-elle ici?
Présenté par
L’équipe nationale de demain joue-t-elle ici?
Coupe de football de l'UBS
L’équipe nationale de demain joue-t-elle ici?
Des célébrités rejoignent la plus grande communauté de fans de Suisse
Présenté par
Des célébrités rejoignent la plus grande communauté de fans de Suisse
Maillot XXL
Des célébrités rejoignent la plus grande communauté de fans de Suisse
Six vins parfaits pour les belles soirées qui arrivent
Présenté par
Six vins parfaits pour les belles soirées qui arrivent
Enfin l'heure de l'apéro
Six vins parfaits pour les belles soirées qui arrivent
Boire gratuitement en route: pourquoi nos fontaines valent de l'or
Présentè par
Boire gratuitement en route: pourquoi nos fontaines valent de l'or
Un record du monde
Pourquoi nos fontaines valent de l'or?
Ce qui se cache derrière le succès des microdrinks
Présenté par
Ce qui se cache derrière le succès des microdrinks
Contrer la soif avec du goût
Ce qui se cache derrière le succès des Microdrinks
Articles les plus lus
    Articles les plus lus