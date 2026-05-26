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Vue dans plusieurs cantons
Après presque 40 ans d'absence, la loutre est de retour en Suisse!

La loutre, disparue en Suisse depuis 1989, fait un retour remarqué. Des traces ont été repérées en janvier 2026 à Selzach et une loutre filmée dans le canal de la Linth.
Publié: il y a 51 minutes
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Dernière mise à jour: il y a 36 minutes
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La loutre, disparue en Suisse depuis 1989, fait un retour remarqué.
Photo: LCC
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ATS Agence télégraphique suisse

La loutre est de retour en Suisse. Mais la pérennité de ce succès dépend encore de la volonté de mener à bien la revitalisation des cours d'eau qui accuse du retard dans notre pays, indiquent mardi Pro Natura et Pro Lutra dans un communiqué commun.

Le 11 janvier dernier, la neige révèle des traces de loutre sur les rives de l'Aar à Selzach, une première depuis 91 ans dans le canton de Soleure. Le 15 janvier, une caméra de surveillance de la faune sauvage filme une loutre en train de nager dans le canal de la Linth (GL). Des individus, y compris des jeunes, ont aussi été vus dans les cantons des Grisons, Berne, Saint-Gall, Tessin, Lucerne et Zurich.

La dernière loutre observée en 1989

La dernière loutre a été observée en 1989 sur les bords du lac de Neuchâtel. Depuis, l'animal a disparu du pays en raison de la chasse, l'aménagement des cours d'eau et la pollution. Malgré sa mise sous protection en 1952 et l’interdiction de certains polluants en 1986, l’espèce n’a pu être sauvée en Suisse.

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La sauvegarde de la loutre et de ses milieux naturels à l’étranger a favorisé le rétablissement de ses populations et a permis à ce petit mustélidé de partir à la conquête de la Suisse par le bassin versant du Danube via l’Inn (GR).

Aujourd'hui, l'animal semi-aquatique a besoin de populations de poissons suffisantes pour survivre dans nos contrées. Or, en Suisse, deux espèces de poissons sur trois sont menacées d'extinction. Les organisations environnementales jugent impératif de multiplier les revitalisations de cours d'eau. Aujourd'hui, sur les 50 kilomètres de revitalisation prévus chaque année par la loi, la Suisse n'en réalise pas même la moitié.

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