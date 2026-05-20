L'IFAW en Australie recrute un chien pour remplacer Bear, célèbre sauveteur de koalas. Après dix ans de service et 100 koalas sauvés, il est temps de passer le flambeau.

Bear le chien sauveteur de koala prend sa retraite

Bear le chien sauveteur de koala prend sa retraite

AFP Agence France-Presse

Les candidatures sont ouvertes pour un poste de sauveteur de koalas, a annoncé une association australienne de protection des animaux. Le profil idéal? Un chien énergique, doux et de taille moyenne. L'heureux élu remplacera Bear, canidé devenu célèbre pour avoir secouru plus de 100 koalas dans des incendies en dix ans de service. «Bear a mis la barre très haut en matière de chiens détecteurs de koalas», a salué Josey Sharrad, responsable des programmes pour l'Océanie au Fonds international pour la protection des animaux (IFAW).

«Mais maintenant, il est temps de trouver un successeur pour suivre ses traces de pattes et continuer à protéger les koalas», a-t-elle ajouté. L'IFAW dit rechercher un chien issu d'un refuge, débordant d'énergie et doté d'un caractère «obsessionnel». Ces caractéristiques pourraient compliquer son adoption, mais sont parfaites pour secourir les koalas, selon l'association.

Le futur secouriste devra aussi être doté d'un tempérament doux à l'égard de ses protégés et être de taille moyenne. «Pas trop petit pour ne pas être en difficultés dans la brousse, mais pas trop gros pour pouvoir être porté en cas de besoin», décrit la fiche de poste publiée par l'IFAW. Des entretiens ont déjà commencé, mais l'association examine aussi les candidatures vidéo.