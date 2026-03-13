Du moineau au castor, en passant par le loup et la reine-des-prés, de nombreuses espèces animales et végétales participent à la protection de la vie humaine au quotidien, parfois de façon insolite. Blick en propose une petite sélection, aussi présents en Suisse.

Léa Perrin Journaliste Blick

Les scientifiques ont déjà tiré la sonnette d'alarme. On sait pertinemment qu'il faut protéger la faune et la flore, pour protéger notre propre futur. Au-delà du point de vue éthique, toutes les espèces de la planète évoluent dans un écosystème qui ne peut fonctionner que si chacun y a sa place, les êtres humains compris. Mais saviez-vous que certaines espèces, elles, sont primordiales pour la survie des hommes et des femmes au quotidien?

Le «Washington Post» a listé 50 espèces animales et végétales qui sauvent des vies d'une manière ou d'une autre, parfois de façon insolite. En voici une sélection (aussi en Suisse!), piochée par Blick:

Le loup gris

Si le retour du prédateur provoque la colère et l'inquiétude de nombreux agriculteurs en Suisse, notamment à la suite d'attaques sur le bétail, le loup gris protège pourtant les humains... des accidents de la route! Dans la région des Grands Lacs aux Etats-Unis, un phénomène incroyable a été relevé: les collisions entre les voitures et les cerfs ont diminué. Les loups rôdent le long des routes, dissuadant les autres animaux de les traverser.

Le vautour indien

Ce rapace asiatique permet de protéger les habitants contre la rage, en régulant la population de chiens sauvages. Mais avec la disparition de cette espèce (en danger critique d'extinction) et certains de ses cousins, les chiens sauvages ont proliféré, augmentant le nombre de morsures, de cas de rage et de décès.

La petite chauve-souris brune

Une maladie fongique a décimé les chauves-souris insectivores en Amérique du Nord, incitant les agriculteurs à augmenter leur utilisation de pesticides. Cette augmentation conséquente des produits chimiques toxiques dans l'environnement a entraîné une hausse de la mortalité infantile dans les régions touchées.

Le corail corne de cerf

Cette espèce de corail (qui ressemble à des bois de cerfs) vivant dans les Caraïbes construit des récifs qui permettent à la fois d'offrir un habitat à de nombreux poissons, et de protéger les côtes des vagues.

Le moineau friquet

Quasiment exterminé par la Chine dans les années 1950, ce moineau très commun en Europe (et en Suisse) était accusé de réduire les rendements agricoles. Pourtant, c'est lui qui permet d'éviter les invasions de criquets migrateurs! Une prolifération qui cause de graves dégâts dans certains pays.

Le séquoia géant

L'arbre le plus grand du monde (en volume) permet d'absorber des quantités de CO2 faramineuses, contribuant ainsi à freiner le dérèglement climatique. Cette majestueuse espèce californienne est en voie de disparition.

La baleine franche de l'Atlantique Nord

On connaît déjà l'importance vitale de protéger les baleines, notamment pour leur capacité de régulation du carbone dans les océans et de régulation de l'écosystème marin. Mais saviez-vous que lorsque les baleines meurent, leurs corps massifs coulent au fond de l'océan, piégeant au passage le carbone hors de l'atmosphère pendant des siècles? Malheureusement, avec environ 380 individus restants, la baleine franche de l'Atlantique Nord figure parmi les mammifères marins les plus menacés au monde.

La pervenche de Madagascar

Utilisée depuis des siècles en médecine traditionnelle pour soulager les douleurs musculaires, ces fleurs africaines contiennent des composés organiques également utilisés pour traiter le cancer, notamment la leucémie chez l'enfant.

Le castor d'Amérique du Nord

Ce castor est un véritable pompier! Longtemps abattus pour leur fourrure, ces rongeurs semi-aquatiques protègent les forêts des incendies grâce à leurs barrages qui permettent d'irriguer les sols.

Le bourdon

Sans les bourdons pollinisateurs (ni les abeilles et autres pollinisateurs d'ailleurs) qui attirent le pollen par électricité statique grâce à leurs poils, nous n'aurions accès à aucun fruit, légume ou plante. Les pesticides menacent toutefois ces petits ouvriers acharnés, indispensables à la survie des espèces vivantes.

La reine-des-prés

Il vous arrive de prendre de l'aspirine? Remerciez cette fleur blanche très répandue en Suisse! L'acide acétylsalicylique que contient la reine-des-prés n'est autre que l'aspirine, extrait de ces fleurs depuis des siècles pour soigner la douleur.

La loutre de mer

En se nourrissant d'oursins, la loutre (tout comme les étoiles de mer) favorise la croissance des forêts de varech (forêts sous-marines) qui contribuent à réduire l'érosion côtière et à fixer le carbone dans l'atmosphère. Les populations de loutres sont mises à mal par les marées noires et les filets de pêche.

Le propithèque soyeux

Cet adorable lémurien fait partie des 100 espèces les plus menacées au monde. Pourtant, il sauve les forêts de Madagascar grâce à une technique bien à lui: ses excréments. Il y disperse des graines, qui vont assurer la santé de ces espaces verts qui capturent de grandes quantités de carbone.

La grenouille dorée

Symbole du Panama, cet amphibien est en danger critique d'extinction à la suite de l'épidémie d'un champignon mortel qui a frappé l'Amérique centrale. Depuis le déclin de cette grenouille mangeuse de moustiques, la population subit une forte recrudescence des cas de paludisme.

Le gecko tokay

Avec ses pattes ultra grippantes faites de structures microscopiques ressemblant à des poils, le gecko tokay a inspiré un objet que les humains utilisent régulièrement: le pansement. Capable de s'accrocher à des surfaces lisses même à l'envers, ce petit reptile originaire d'Asie du sud-est a permis la création des pansements adhésifs imperméables.

Le bruant à calotte blanche

Vous avez du mal à dormir? Le bruant à calotte blanche pourrait peut être vous aider. Ces oiseaux qui migrent chaque année de l'Alaska jusqu'en Californie du Sud peuvent voler quasiment sans dormir. Les recherches sur cette espèce de passereau pourraient aider les personnes souffrant de troubles du sommeil.

L'axolotl

Ce petit animal avait déjà fait le buzz, pour son adorable physionomie, mais surtout pour ses superpouvoirs. L'axolotl est un amphibien mexicain aux capacités régénératrices exceptionnelles. En plus d'intriguer les scientifiques qui tentent de déterminer si le corps humain pourrait régénérer ses membres perdus, il offre également des peptides antimicrobiens qui pourraient combattre les superbactéries et le cancer.

Parmi les animaux qui inspirent la science, on retrouve notamment: l'éléphant et le rat-taupe nu, utilisés dans la recherche sur le cancer, le python royal (capable d'augmenter la taille de son cœur de 25%) pour traiter les maladies cardiaques, la luciole, source d'inspiration pour les recherches chimiques, ainsi que l'hibernation des ours, étudiée pour développer des anticoagulants. Mais aussi le perce-neige, avec ses propriétés thérapeutiques contre Alzheimer, l'anguille, qui intrigue les ingénieurs pour la création de batteries souples, le koala, dans la lutte contre le VIH, et enfin, le requin, dont les secrets de longévité fascinent les chercheurs.