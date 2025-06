1/5 Voici un axolotl. Photo: Jane Burton / naturepl.com/ Nat

Johannes Hillig et Keystone-SDA

L’axolotl possède des capacités dont l’humain ne peut que rêver. Perdre une patte n’a rien de dramatique pour lui: il peut la faire repousser. Plus impressionnant encore, il est capable de régénérer une moelle épinière sectionnée, un tissu rétinien endommagé… voire même des organes entiers!

Et ce n’est pas tout: l’axolotl est bien protégé contre les agents pathogènes. Sa peau est recouverte d’une muqueuse spéciale contenant des peptides antimicrobiens (PAM).

«Une alternative aux antibiotiques»

Des chercheurs de la Faculté de médecine d'Hanovre (MHH) ont récemment démontré que ces PAM agissent comme de puissants antibiotiques – efficaces non seulement contre des germes multirésistants, mais aussi contre certaines cellules cancéreuses. Ces «superbactéries», résistantes aux traitements classiques, peuvent rendre de simples infections mortelles.

«Les peptides antimicrobiens pourraient à l'avenir constituer une alternative aux antibiotiques. Ils présentent un large spectre d'action et il est en même temps plus difficile pour les agents pathogènes de développer des résistances», explique Peter M. Vogt, directeur de clinique, au portail de santé allemand Gesundheitsportal.

Des effets sur des cellules cancéreuses du sein ont également été observés: elles ont été spécifiquement attaquées, tandis que les cellules saines sont restées intactes. Des recherches supplémentaires sont toutefois nécessaires pour comprendre pleinement ce mécanisme.

Qu'est-ce que l'axolotl exactement? Et que sait-on de cet animal? Explications

Un gros têtard?

L’axolotl (Ambystoma mexicanum) ressemble à un têtard surdimensionné. ll conserve toute sa vie sa forme larvaire, contrairement à la plupart des amphibiens qui subissent une métamorphose. Il appartient à la famille des tritons caudés.

Où vit l'axolotl?

Nocturne, l’axolotl vit dans les eaux douces du Mexique. En aztèque, axolotl signifie «monstre aquatique». Considéré comme sacré, il est aussi, paradoxalement, un mets gastronomique apprécié.

À force d'être étudié depuis plus de 150 ans, il est aujourd’hui plus présent en laboratoire qu’à l’état sauvage. L’une des plus grandes colonies se trouve à l’Institut de recherche en pathologie moléculaire (IMP) de Vienne, où plus de 200 chercheurs mènent des travaux de biologie fondamentale.

Quelle espérance de vie à l'axolotl?

L'axolotl peut vivre jusqu'à 25 ans. Il peut mesurer jusqu'à 25 centimètres et existe depuis environ 350 millions d'années.

Pourquoi peut-il faire repousser ses parties du corps?

Le cannibalisme pourrait être la clé de cette incroyable régénération. En se mordant régulièrement entre eux, les axolotls auraient développé cette capacité comme un avantage évolutif pour faire repousser leurs parties du corps et leurs nerfs.

Comment fonctionne exactement ce mécanisme?

Des chercheurs de l’École polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL) ont percé une partie du mystère il y a deux ans. Chez les vertébrés, le développement des membres est contrôlé par une structure appelée crête ectodermique apicale (AER), une fine couche de cellules située à l’extrémité des bourgeons de membres embryonnaires.

Chez l’axolotl, les membres ne produisent pas de cellules AER complètes pendant la régénération. L’étude a montré qu’il réactive certains éléments du programme AER de base – comme d'autres espèces –, mais répartis entre plusieurs types cellulaires.

Pourquoi l'axolotl n'est-il pas immortel?

Malgré ses facultés de régénération, les cellules de l’axolotl vieillissent. C’est ce processus naturel de sénescence qui finit, tôt ou tard, par provoquer sa mort.