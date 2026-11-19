Engagé malgré une condamnation pour violences conjugales, un employé administratif de la Police région Morges a quitté son poste. Le nouveau comité de direction a réexaminé son dossier après la mobilisation du collectif féministe morgien.

La police de Morges licencie l’employé condamné pour violences conjugales

La police de Morges licencie l’employé condamné pour violences conjugales

«Le loup dans la bergerie» est sorti

En bref La police de Morges a mis fin au contrat d’un employé engagé en 2025 malgré ses condamnations pour contrainte et violences conjugales

Après une lettre du collectif féministe, la nouvelle direction a réexaminé le dossier et libéré l’employé de son obligation de travailler en octobre, sans qu’il ait causé d’incident particulier

Toan Izaguirre Journaliste Blick

C’est une petite victoire pour le collectif féministe de Morges. «Le loup dans la bergerie», dixit une élue morgienne, est sorti. La Police région Morges (PRM) a mis fin au contrat d’un de ses employés administratifs, condamné notamment pour contrainte et violences conjugales, révèlent nos confrères de «24 Heures». L’homme avait été engagé au printemps 2025, sous l’ancienne direction, alors que ses antécédents étaient connus.

L’affaire avait été rendue publique durant l’été, sans faire grand bruit. C’est la lettre ouverte déposée par le collectif féministe fin septembre qui a remis de l’huile sur le feu. La nouvelle municipale chargée de la sécurité, Camille Robert, qui a hérité malgré elle du dossier, avait alors qualifié la situation d’«ennuyeuse».

Assurant prendre «cette affaire extrêmement au sérieux», l’élue avait promis que les futurs collaborateurs devraient désormais montrer patte blanche: l’exigence d’un casier judiciaire vierge serait étendue à l’ensemble du personnel de la PRM, administratif compris.

Cette semaine, la municipale Camille Robert confirme à nos confrères que le contrat de l’employé a pris fin et qu’«au mois d’octobre, le salarié a été libéré de son obligation de travailler». Ancien agent de la Police de l’Ouest lausannois, où il avait le grade d’appointé, l’homme avait été engagé au printemps 2025 par le commandant de la PRM, Clément Leu, et le président du comité de direction (Codir), Laurent Pellegrino.

Tous deux avaient invoqué une «seconde chance». Placé sous contrôle régulier, l’employé n’a causé «aucun incident spécial», souligne Camille Robert.

Un dossier réexaminé

Entré en fonction fin août, le nouveau Codir a pourtant réexaminé le dossier. Au terme d’une «procédure RH longue et complexe», il a décidé de se séparer du collaborateur. Pour l’élue, la réinsertion professionnelle «ne doit pas primer sur le devoir d’exemplarité».

A l’avenir, davantage de personnes prendront part aux décisions d’engagement. «J’espère que les nouvelles mesures instaurées par le Codir permettront de rétablir cette confiance endommagée», confie encore Camille Robert.