Condamné pour violences conjugales, un ex-policier travaille toujours à la Police Région Morges. Selon les informations de Blick, il n'est pas en contact avec des victimes. Sous pression, la Municipalité exigera désormais un casier judiciaire vierge de l'ensemble du personnel de la PRM.

En bref Généré par l’IA, vérifié par la rédaction A Morges, l’engagement d’un ex-policier condamné pour violences conjugales secoue la PRM

Camille Robert, la municipale chargée de la police, juge les questions «légitimes» et dit hériter d’un recrutement problématique

Le casier vierge sera étendu à tout le personnel de la police

Toan Izaguirre Journaliste Blick

«Il y a un loup dans la bergerie», dénonce une élue morgienne. La Police Région Morges (PRM) est secouée par l'affaire du policier condamné pour violences conjugales, qui a rebondi au sein du corps. Après la lettre ouverte déposée par un collectif féministe, le Comité de direction et le Conseil intercommunal de la PRM se sont réunis ce mardi soir 29 septembre. Christine Mayor, conseillère communale indépendante de gauche y a posé des questions sensiblement identiques à celles de Blick, restées sans réponse de la part de la police.

Selon l'élue, la situation est «ennuyeuse» pour la nouvelle direction. Celle-ci hérite des décisions de l'ancien commandant, Clément Leu, parti fin 2025, et de l'ancien municipal chargé de la police, Laurent Pellegrino, réélu depuis mais désormais à la tête d'un autre dicastère. Christine Mayor demande aujourd'hui davantage de transparence à la Municipalité, afin de rassurer les victimes, qui «pourraient renoncer à venir demander de l'aide».

Des questions «légitimes»

Sollicitée par Blick, Camille Robert, la nouvelle municipale socialiste chargée de la sécurité publique, tient d'abord à souligner que les questions du collectif féministe sont «légitimes» et assure prendre «cette affaire extrêmement au sérieux». Elle rappelle que le nouveau Comité de direction est entré en fonction fin août et hérite donc d'une situation laissée par l'ancien comité, notamment ce recrutement jugé «problématique».

Elle rappelle qu'un «casier judiciaire vierge est et a toujours été exigé à l'engagement des agentes et agents de police: aucune exception n'a été faite à cette règle». Camille Robert annonce aujourd'hui que cette exigence sera étendue à l'ensemble du personnel de la PRM, y compris donc au personnel administratif. Toute la subtilité est là. Engagé avant ce changement, l'homme condamné pour violences conjugales n'aurait pas eu à fournir d'extrait de casier judiciaire: il travaille pour la police, mais n'en est pas «agent».

Pour l'ex-agent condamné, un poste loin du terrain

L'une des craintes soulevées par le collectif féministe dans sa lettre ouverte est que cet ex-agent se retrouve en contact avec de potentielles victimes. L'homme a-t-il «accès à des données personnelles, à des bases de données policières ou à des informations concernant des victimes?» s'interrogent les signataires. Selon les informations de Blick, l'homme travaille toujours au sein de la PRM, mais à un poste qui ne l'amène pas à traiter des dossiers liés aux violences conjugales. Sur ce point, la Municipalité ne se prononce pas, invoquant la «protection de la personnalité des employés».

La Municipalité indique vouloir communiquer, sur le sujet mais à «besoin de temps pour analyser la situation et produire une réponse circonstanciée aux questions posées par la lettre ouverte». L'ex-agent, qui travaillait auparavant à la Police de l'Ouest lausannois, a été condamné pour violences conjugales mais également pour instigation à la violation du secret de fonction. Comment s'assurer qu'il ne récidive pas sur ce dernier point? Blick a posé la question à la PRM, sans obtenir de réponse. D'autres questions, soulevées par la lettre ouverte ou par notre rédaction, restent sans réponse.