Pourquoi la Police Région Morges a-t-elle engagé un ex-agent condamné pour violences conjugales? Le collectif Grève féministe Morges porte l’affaire devant les autorités et attend des réponses ce mardi soir. La municipale socialiste Camille Robert chargée de la sécurité publique devrait y répondre

Sommée d'expliquer son recrutement polémique, la police de Morges se tait

Sommée d'expliquer son recrutement polémique, la police de Morges se tait

En bref Généré par l’IA, vérifié par la rédaction Un ex-policier condamné en 2025 pour violences conjugales a été engagé à la PRM

Grève féministe Morges dénonce ce recrutement et a réuni environ 320 signatures

La PRM ne répond pas encore; la municipale Camille Robert s’exprimera au Conseil intercommunal

Toan Izaguirre Journaliste Blick

Un ancien policier condamné pour violences conjugales engagé à la Police Région Morges? C'est une réalité depuis quelques mois. En juillet dernier, le «Journal de Morges» révélait qu'un ex-agent de la police de l'Ouest lausannois, condamné en 2025 pour violences conjugales et instigation à la violation du secret de fonction, avait été engagé par la Police Région Morges (PRM) à un poste administratif.

Interpellée par nos confrères sur cet engagement d'un agent «au passé trouble», la PRM, par la voix de son commandant David Stauffer, avait botté en touche en invoquant la protection de la personnalité. Comprenez: circulez, il n'y a rien à voir. L'article soulevait pourtant des questions restées sans véritable réponse. En cette rentrée, le collectif Grève féministe Morges entend bien en obtenir, de la PRM d'abord, puis de la Municipalité. Blick est allé à la rencontre de ses membres.

Une lettre ouverte avec quelque 320 signatures

Le lieu de rendez-vous n'est pas anodin. Le collectif «Grève féministe Morges» nous rencontre sur le banc du 14 juin, au centre-ville. Quatre militantes sont là. «C'est important pour nous de venir ensemble, notre voix doit être collective.» Le groupe est plus large. Combien? «On ne sait pas trop, mais on est 44 sur le groupe WhatsApp», glisse l'une d'elles.

Elles ont décidé de lancer une lettre ouverte pour questionner le «message politique que renvoie ce recrutement». Le texte a récolté quelque 320 paraphes, dont ceux de plusieurs élus communaux.

«Lorsque ce recrutement a été dévoilé dans la presse cet été, on a été très étonnées, explique le collectif. C'est étonnant pour une police qui axe beaucoup sa communication sur les violences domestiques.» Les signataires souhaitent obtenir des réponses sur le rôle actuel de l’agent condamné, mais aussi, plus largement, sur les modalités de recrutement au sein de la PRM. «Cet engagement consiste ni plus ni moins à réduire cette question à une problématique privée, à une question secondaire, niant que ce sont des faits graves et une problématique systémique qui structure notre société, dont la silenciation est la clé de voûte», écrit le collectif féministe de Morges dans sa lettre ouverte.

Que dit la police de cette affaire? Pas grand-chose, à ce stade

Blick a voulu connaître les raisons de cet engagement: pourquoi lui, et pas quelqu'un d'autre? Quel est le rôle de cet agent au sein de la PRM? Fera-t-il l'objet de mesures particulières d'accompagnement ou de suivi dans le cadre de sa fonction? Cet engagement ne risque-t-il pas de dissuader des victimes de violences conjugales de demander de l'aide?

La Police de Morges, elle, ne répond pas. C'est la nouvelle municipale socialiste Camille Robert, élue en mars, qui nous écrit par e-mail. En charge du département de la Cohésion sociale, logement et sécurité publique, elle ne souhaite pas s'exprimer dans l'immédiat et «réserve ses premières communications sur le sujet aux membres du Conseil». L'association intercommunale Police Région Morges tient justement ce mardi soir, à 20h, le premier Conseil intercommunal de la législature. Les questions de nos confrères, celles du collectif féministe et celles de Blick y trouveront-elles enfin une réponse?