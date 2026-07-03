DE
FR

On vous donne la stratégie
Comment se rendre au Montreux Jazz Festival, en évitant au maximum les trains bondés?

Dès le 3 juillet, jour d'ouverture de la 60e édition du MJF, des foules de mélomanes rempliront les trains et s'ammasseront sur les quais de Montreux. Voici comment rejoindre le festival en les évitant au maximum.
Publié: 12:28 heures
|
Dernière mise à jour: il y a 43 minutes
Le MJF recommande vivement d'utiliser les transports publics, tandis que trains et bus renforcent leur activité.
Photo: Keystone

En bref

Généré par l’IA, vérifié par la rédaction
  • Le Montreux Jazz Festival débute le 3 juillet pour sa 60e édition avec des liaisons de train renforcées et des options de transport nocturne étendues pour éviter les foules
  • Les CFF ajoutent deux trains nocturnes vers Sion et Martigny et recommandent d'éviter les trains bondés de 17h ou 23h, en privilégiant des arrivées aussi tôt que possible et départs plus tardifs
  • 400 nouvelles places de vélo gratuites sont disponibles, et des bus nocturnes gratuits circuleront jusqu'à 5h le weekend pour les festivaliers.
Ellen De Meester - Journaliste Blick
Ellen De MeesterJournaliste Blick

Pour qui déteste les foules en liesse, la saison des festivals pose un dilemme de taille: affronter des wagons bondés pour écouter Zara Larsson, ou faire l'impasse sur un concert pour éviter les masses de mélomanes dans le Montreux-Lausanne de minuit?

Puisque la seconde option semble carrément morose, nous avons cherché quelques stratégies efficaces pour esquiver au maximum les trains surchargés et les cohues euphoriques, en vous rendant au Montreux Jazz, dès le 3 juillet, pour la 60e édition du festival. À noter qu'il sera évidemment impossible d'éviter totalement la foule, à moins de vous y rendre en hélicoptère privé ou de dégoter une rarissime place de parking. Mais on peut, au moins, mettre toutes les chances de notre côté pour organiser un voyage aussi confortable que possible. 

Eviter les trains qui partent vers 23h

Ainsi que le confirme un porte-parole des CFF, les liaisons régulières seront renforcées durant toute la durée du festival, avec la mise en place de «pléthore de trains spéciaux pour les retours». Il sera donc possible de prendre jusqu'à six trains différents, chaque nuit (jusqu'à 3h30, les vendredis et samedis) pour rentrer à bon port après vos concerts. Grande nouveauté de cette année: deux trains nocturnes supplémentaires circuleront jusqu’à Sion et Martigny, en fin de soirée. 

«Pour les retours, il faut être conscient que les trains circulant vers 23h absorbent l’affluence des premiers retours des concerts, soulignent encore les CFF. Pensez soit à anticiper, soit à prendre l’un des trains supplémentaires circulant plus tard, qui figurent tous dans l’horaire en ligne.» 

A lire aussi
Le Montreux Jazz Festival nous révèle tous les secrets de sa programmation
«On a failli avoir Rosalía!»
Le Montreux Jazz Festival nous révèle tous les secrets de sa programmation
Le Montreux Jazz Festival lance sa 60e édition historique
Près de 70 concerts
Le Montreux Jazz Festival lance sa 60e édition historique

A la gare, utiliser la sortie côté Lausanne

En ce qui concerne l'arrivée à Montreux, les CFF recommandent d’anticiper au maximum, en vous rendant sur place aussi tôt que possible, «ce qui permet de profiter d’une après-midi sur les quais tout en évitant l’heure de pointe des pendulaires». L'idée est donc de renoncer, si possible, aux liaisons partant aux alentours de 17h, afin de vous rendre à Montreux un peu plus tôt... préférablement dès 14 ou 15h. 

Une fois sorti du train, il conviendra également d'éviter à tout prix la sortie principale de la gare, déjà très fréquentée par les trajets ordinaires: «Les festivaliers malins utiliseront la sortie en bout de quai, côté Lausanne», conseillent les CFF. 

Evitez au maximum la voiture

Si l'idée d'un train complètement plein peut s'avérer angoissante, le MJF recommande fortement de se déplacer en transports publics. Pour celles et ceux qui voudraient quand même tenter leur chance, sachez que les automobilistes sont redirigés, dès la sortie de l'autoroute, vers les parkings disponibles à Montreux, à Villeneuve et La Tour-de-Peilz.

Pour encourager les personnes ayant cette possibilité à utiliser la mobilité douce, un total de 400 nouvelles places de vélo sécurisées et gratuites sont disponibles dans le Bike Park de la Romande Energie, sur la place de l'Eurovision, avec des stations de recharge pour les vélos électriques.

L'offre renforcée de bus gratuits reprendra également sur la ligne VMCV (Vevey-Montreux-Chillon-Villeneuve), dès 18h en semaine et dès 14h durant le weekend, avec des trajets jusqu'à 4h du matin en semaine et 5h du matin le weekend. Un bus nocturne «N291» reliera Montreux aux localités environnantes, tous les soirs. Pour les localités environnantes (Chernex, Blonay, St-Légier, Corseaux, Vevey), le «Bus Nocturne N291» sera également accessible gratuitement, au départ de l'arrêt Montreux-casino, tous les soirs du festival. 

Découvrez nos contenus sponsorisés
S’engager pour les jeunes, c’est construire l’avenir
Présenté par
S’engager pour les jeunes, c’est construire l’avenir
Chronique
S’engager pour les jeunes, c’est construire l’avenir
«Nous voulons envoyer un signal clair en faveur de la longévité»
Présenté par
«Nous voulons envoyer un signal clair en faveur de la longévité»
15 ans de garantie
«Un signal clair en faveur de la longévité face à la culture actuelle du jetable»
9 conseils incroyables pour des vacances en Allemagne
Présenté par
9 conseils incroyables pour des vacances en Allemagne
De la Forêt-Noire à la mer
9 conseils incroyables pour des vacances en Allemagne
Comment se compose le 11 de départ?
Présenté par
Comment se compose le 11 de départ?
11 pays, 11 vins d'exception
Comment se compose le 11 de départ?
Qui sera le roi de l’autonomie?
Présenté par
Qui sera le roi de l’autonomie?
Participez au concours
Qui sera le roi de l’autonomie?
Nutzt die zuckerfreien Kräuterwürfel als sportlichen Power-Garanten vor dem Rennen: Langläufer Nicola Wigger.
Présenté par
«Les Ricola Drink Cubes m'ont donné le boost nécessaire!»
Nicola Wigger, fondeur olympique
«Les Ricola Drink Cubes m'ont donné le boost nécessaire!»
Pourquoi les demi-bouteilles ont le vent en poupe
Présenté par
Pourquoi les demi-bouteilles ont le vent en poupe
Petits formats, grand effet!
Pourquoi les demi-bouteilles ont le vent en poupe
Comment l’accès aux marchés étrangers profite à notre économie locale
Présenté par
Comment l’accès aux marchés étrangers profite à notre économie locale
Chronique
L’ouverture qui crée des emplois ici
Comment grille-t-on un burger, des brochettes ou un kebab?
Présenté par
Comment grille-t-on un burger, des brochettes ou un kebab?
Gril challenge
On a testé vos meilleures recettes de grillades
Du Red Bull Ring au simulateur de Lucerne
Présenté par
Du Red Bull Ring au simulateur de Lucerne
Vivre la Formule 1 de près
Du Red Bull Ring au simulateur de Lucerne
L’équipe nationale de demain joue-t-elle ici?
Présenté par
L’équipe nationale de demain joue-t-elle ici?
Coupe de football de l'UBS
L’équipe nationale de demain joue-t-elle ici?
Articles les plus lus
    Articles les plus lus