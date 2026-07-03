Le Montreux Jazz Festival lance sa 60e édition historique

Le Montreux Jazz Festival célèbre ses 60 ans dès ce soir avec une soirée spéciale menée par Raye. Jusqu'au 18 juillet, 67 concerts attendent le public au 2M2C rénové, avec des stars comme Nick Cave et Sting.

ATS Agence télégraphique suisse

Le Montreux Jazz Festival (MJF) débute vendredi soir et fête son 60e anniversaire avec une soirée d'ouverture spéciale orchestrée par Raye. Jusqu'au 18 juillet, 67 concerts payants sont à découvrir sur le site historique du 2M2C, réinvesti après deux ans d'absence.

Le public va ainsi retrouver les deux salles emblématiques du MJF au Montreux Music & Conventon Center (2M2C) rénové et modernisé: l'Auditorium Stravinski (4621 places) et le Montreux Jazz Lab (2293 places). Et avec du beau monde: Nick Cave, Sting, Moby, Jovanotti, Deep Purple, The Roots, James Taylor, John Legend, Van Morrison ou encore Zara Larsson, PinkPantheress, Tyla et Conan Gray.

«Il y a une grande excitation. C'est une année particulière à double titre: nous fêtons notre 60e anniversaire et notre grand retour 'back home' au Centre des Congrès», confie le directeur du festival Mathieu Jaton à Keystone-ATS. Il se dit «très content» de l'état de la billeterie. «Il y a déjà quelque 20 concerts sold out. C'est une super tendance. Nous sommes bien partis», dit-il.